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原住民「國歌」是這首！　A-Lin辣姐翻唱：連喪禮都有人播

▲▼黃莉推出新單曲《我心已打烊》。（圖／好舒服音樂提供）

▲黃莉推出新單曲《我心已打烊》。（圖／好舒服音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

黃莉推出新單曲《我心已打烊》，重新詮釋葉璦菱的經典歌，該首歌也可說是原住民的國歌，在台東部落不論婚喪喜慶都會播這首歌，喪禮播放則代表離世知人要把心打烊才能前往天國，黃莉表示：「小時候除了常聽部落的長輩唱這首歌之外，爸爸媽媽在家也喜歡唱這首歌，因此對這首歌相當熟悉，長大後就常跟妹妹在部落上的投幣式卡拉ＯＫ唱這首歌。」

黃莉的妹妹A-Lin之前曾改編過這首歌，這次黃莉則是保留了歌曲的原貌重新演唱，再加上一點復古迪士可的元素，黃莉表示每次唱都會想到家人，讓她能充滿勇氣，也因此這首歌的MV，黃莉就穿梭在每個枯燥的工作場合帶給大家歡樂，讓大家瞬間都有了好心情，演員也都戴起羊頭跟著黃莉大跳原住民編排的「我心魚打羊」舞蹈。

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▲▼黃莉和許仁杰首度合作。（圖／好舒服音樂提供）

▲黃莉和許仁杰首度合作。（圖／好舒服音樂提供）

因黃莉有著178公分的好身材，常讓人覺得很有距離感，因此唱片公司特別在8月舉辦了4場「其實我跟愛唱歌一樣愛講話」談彈唱唱音樂會，可以跟歌迷近距離互動，只是在分享家中趣事時發現歌迷竟然都聽過了，原來妹妹A-Lin在自己的活動上也講過，慘變二輪的故事。

桃園場特別請來許仁杰當嘉賓，當許仁杰演唱代表作《單身剛好》時，黃莉開玩笑問：「你怎麼還在唱單身剛好？你最近心情不是很好嗎？」讓日前認了和圈外女友亞希交往的許仁杰羞回：「心情是還不錯，但我現在唱單身剛好也還是有說服力，因為在唱了《單身剛好》這首歌之後，我反而遇到了人生中最特別的對象，所以我鼓勵單身的人多唱,也許會出現反作用力。」

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