女神卡卡：化憤怒為希望！　宣布「全額贊助」槍擊案城市孩童就學

記者蕭采薇／綜合報導

美國德州艾爾帕索（El Paso）、加州的吉爾羅伊（Gilroy, Calif）以及俄亥俄州岱頓市（Dayton）接連發生槍擊案，也讓美國槍枝氾濫問題再起。天后女神卡卡（Lady Gaga）宣佈將透過個人公益基金會，「全額資助」心靈受創的青少年重回校園。

▲女神卡卡宣布「全額資助」槍擊案心靈受創的青少年重回校園。（圖／達志影像／美聯社）



美國近年來發生多起校園槍擊案，上週更在德州艾爾帕索、俄亥俄州岱頓市以及加州的吉爾羅伊接連發生大規模槍擊案，死者更包括學齡兒童。由於槍擊案可能對這三座城市的年輕人造成心理創傷，Lady Gaga宣佈將啟動一連串資助計劃，幫助那些受創社區的學生重返校園。

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Lady Gaga也在臉書呼籲：「如果你內心在掙扎，請勇敢告訴你信任的人。我懇求你，別怕去求助。」提醒受害居民注重創傷後的身心健康。她也承諾「全額資助」162項學校計劃，包括艾爾帕索125個教室、岱頓14個教室及吉爾羅伊23個教室都將受惠。

▲女神卡卡宣布「全額資助」槍擊案心靈受創的青少年重回校園。（圖／CFP）

Lady Gaga表示：「我希望將我的困惑、挫折和憤怒化為希望。」透過這三座城市老師們的申請，使他們「獲得所需的支持，激勵他們的學生共同努力並追逐夢想。」不過詳細金額並沒有透露具體數字。

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