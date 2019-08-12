防彈JIMIN掏出「皮夾珍藏6年票根」　一看日期⋯粉絲感動淚奔：都長大了！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）日前結束海外巡迴，並於11日晚間在出席樂天家族演唱會後，罕見的於官網宣布將展開出道以來第一次長期休假。在「放暑假」的第一天，成員JIMIN開直播和粉絲聊天，卻意外從皮夾拿出一樣東西，讓歌迷非常感動。

▲防彈少年團近來正在「放暑假」。（圖／翻攝自Twitter／BTS_official）

JIMIN在12日下午開直播，雖然素顏上鏡頭，但氣色看來依然非常好，不難看出放假的第一天已經有好好休息。他對著鏡頭開始一一曝光包包裡的物品，包括錢包、耳機和護唇膏。不過皮夾中，卻還留有一張2013年到樂天世界遊玩的門票。

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▲防彈少年團JIMIN皮夾裡珍藏「6年前門票」。（圖／翻攝自VLIVE）

門票上日期顯示為2013年3月17日，當時甚至防彈少年團都還沒有正式出道。而把一張門票放在皮夾中珍藏6年，JIMIN說道：「你們都知道這個嗎？我突然想起來，這是練習生的時候，和大家（成員）一起去遊樂園玩的票根。」

▲防彈少年團出道前一起到遊樂園玩的合照。（圖／翻攝自推特）

此話一出感動不少粉絲，紛紛說道：「JIMIN一直都很珍惜和成員之間的回憶，但沒想到是把票根放在皮夾裡6年的程度。」、「這幾年皮夾越換越好，回憶卻都一直帶著。」更有人翻出當時他們上傳在部落格的出遊合照，感嘆說道：「時間過真快，他們都長大了。」

▲防彈少年團出道前一起到遊樂園玩的合照。（圖／翻攝自推特）