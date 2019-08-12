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19歲男偶像酷穿百褶裙！大方轉圈擺POSE　全團11人剩下都穿褲…只有他破尺度

記者阮巧雯／綜合報導

19歲大陸男星周震南，曾是南韓娛樂公司JYP練習生，今以第一名好成績從陸選秀節目脫穎而出，更與其他參賽者組成男子歌唱團體，他年紀輕輕就頗具個人時尚特色。他近日為時尚雜誌拍攝影片，平日穿搭就非常我行我素的他，這次又破尺度，全團11位成員，只有他穿上裙子，也意外受好評，讓網友看了直呼：「滿分！我現在很想買這件裙子。」

▲▼周震南。（圖／翻攝自微博／R1SE周震南）

▲▼周震南年紀輕輕就頗具個人風格和特色。（圖／翻攝自微博／R1SE周震南、SuperELLE ）

▲▼周震南裙裝新造型。（圖／翻攝自微博／SuperELLE ）

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照片中，周震南身穿黑色毛衣，搭配灰色百褶裙，更大方自在地張開雙手轉圈，對著鏡頭擺POSE，如果沒有拍到頭，還以為是個女生穿搭照。他創新突破造型，意外受到好評，不少網友都留言表示：「佩服周震南，打破常規，穿裙子造型，居然還很好看」、「打破常規不被定義，超級酷！我喜歡」、「無關性別的美，他真的好神奇。」

▲▼周震南裙裝新造型。（圖／翻攝自微博／SuperELLE ）

▲▼周震南裙裝新造型，意外大受好評。（圖／翻攝自微博／SuperELLE ）

▲▼周震南裙裝新造型。（圖／翻攝自微博／SuperELLE ）

其實，周震南打破常規穿搭不只一次，先前在機場被直擊，頭戴像「防毒面具」的黑色全罩式帽子，從頭遮到脖子，包得密不透風。他還有一次DIY加工日本知名品牌襯衫，因為上面有裸體和臀部等裸露圖案，可能想到自己未滿20歲，這樣穿搭過於大膽前衛，就縫上布把這些圖樣遮起來了，讓粉絲看了笑說：「太優秀了！」

▲▼周震南前衛機場穿搭照曝光，馬上引起熱議。（圖／翻攝自微博／芒果娛樂）

▲周震南先前在機場被直擊頭戴像防毒面具的帽子。（圖／翻攝自微博／芒果娛樂）

▲周震南。（圖／翻攝自微博／R1SE-周震南、VOGUE）

▲周震南DIY把裸露部分用布縫起來。（圖／翻攝自微博／R1SE-周震南、VOGUE）

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周震南, 創造營2019, R.1.S.E

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