金宇彬戀愛第5年罕見示愛！送女友應援餐車...括號公然留放閃符號

記者吳孟庭／綜合報導

南韓演員金宇彬因治療鼻咽癌消失螢光幕2年多，病況逐漸好轉，交往滿4年、進入戀愛第5年的女友新慜娥（常譯為申敏兒）也在背後默默支持，兩人雖然鮮少公開示愛，但最近女方正在拍戲，拍攝現場突然開來一台應援咖啡車，正是他默默送上的禮物，還在括號內女友名字後面加個愛心，愛情長跑至今還是很甜蜜。

▲金宇彬戀愛新慜娥第5年罕見示愛！（圖／翻攝自supportruck IG、記者周宸亘攝）

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應援餐車服務的業者最新上傳一系列為新慜娥準備的應援內容，包含了冰咖啡、馬卡龍等點心，上方看板寫著「為《輔佐官》的工作人員、演員們加油」，但下方還用括號特別註明：「特別是新慜娥小姐（愛心），常常、多多加油喔！金宇彬敬上」。據業者表示，上面橫幅看板的文字，都是金宇彬親手寫下交給廠商的。

▲▼金宇彬送女友應援餐車，括號內藏放閃符號。（圖／翻攝自supportruck IG）

金宇彬與新慜娥兩人2015年初公開認愛至今已經邁入第5個年頭，期間更經歷男方抗癌過程，雖偶爾被拍到外出約會，但多數時候都非常低調不放閃。這回因為女友主演的《輔佐官》正在拍攝第二季，預計11月播出，他罕見叫來應援餐車，光是一個愛心符號就閃瞎眾人，愛情長跑依舊甜蜜蜜羨煞旁人。

▲金宇彬為女友劇組加油。（圖／翻攝自supportruck IG）