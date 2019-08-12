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偉晉宣布退伍了！　穿制服工作ing被拍…帥到粉絲驚：網美照

記者陳芊秀／綜合報導

藝人偉晉是男團SpeXial的成員，2018年8月入伍當替代役11個月，也因此離開《娛樂百分百》的主持行列。他12日曬出照片透露「退伍了」，讓等待許久的粉絲興奮大喊：「歡迎回來！」

▲▼偉晉退伍。（圖／公關照、翻攝自偉晉　IG）

▲偉晉服替代役11個月，宣布退伍了。（圖／公關照、翻攝自偉晉IG）

照片中，偉晉頂著小平頭，身穿制服，坐在電腦桌前辦公，眼神專注，手則是摸著脖子。他主持《娛樂百分百》8個多月，退伍前還在節目直播中剃平頭，一轉眼11個月過去了，寫下退伍感言，回顧這11個月過份充實，「連耍廢也很充實」，同時透露照片是攝影師同事拍的。

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▲偉晉要去當兵了！《娛百》直播剃平頭。（圖／八大提供）

▲偉晉在《娛百》直播剃平頭。（圖／八大提供）

▲▼偉晉退伍了。（圖／翻攝自IG／偉晉）

▲偉晉暫別演藝圈11個月，照片帥到像網美照。（圖／翻攝自IG／偉晉）

網友輪番祝福偉晉退伍，其中有人爆料「聽說明天要回歸娛百」，引來眾人好奇。還有人笑讚照片「沒人當兵還帥這樣的」、「連當兵都可以有這種網美照真的很強欸！」粉絲得知偶像宣布退伍，湧入近300多則留言回應「期待娛百回歸」、「突然覺得時間過的好快喔！11個月的時間，咻一下就過了」、「恭喜退伍！」


【偉晉退伍感言全文】

今天我正式退伍了
這11個月過份充實
不只身體跟內心
連耍廢也很充實
狀態高高低低的落到此刻的平衡
感謝這一切順時針的轉變跟成長
也謝謝服役期間遇到的好人同事夥伴們
退伍快樂

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關鍵字

偉晉, 娛樂百分百, 娛百

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