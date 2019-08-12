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男歌迷猛烈示愛：想吃掉你！　許書豪羞獻「第一次」秒淚崩

記者翁子涵／台北報導

許書豪10日舉辦和新專輯同名的「真心話冒險王」演唱會，特別和粉絲玩「真心話大冒險」遊戲，其中一位男歌迷形容許書豪像臭豆腐，「因為臭豆腐外脆內軟，是我最喜歡吃的食物！」接著又眼冒愛心說最想跟他牽手、喜歡他的嘴唇，連環示愛讓許書豪頓時臉紅，不斷煽風羞喊：「好熱！」

▲▼許書豪台北Legacy開唱。（圖／上行娛樂提供）

▲許書豪10日在台北Legacy開唱。（圖／上行娛樂提供）

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許書豪在台上也敞開心房和歌迷分享，其實小時候的志願並不是當歌手，而是想當玩具店店員及火車司機，他笑說：「雖然媽媽在幼稚園讓我開始學鋼琴，但我當時沒摸懂音樂的樂趣；高中當鼓手後發現學音樂的樂趣，也開始學吉他，才發現之前鋼琴樂理基礎其實都用的上，學音樂環環相扣，很感謝媽媽讓我學鋼琴！」

▲▼許書豪台北Legacy開唱。（圖／上行娛樂提供）

▲許書豪笑曝兒時夢想是當玩具店店員。（圖／上行娛樂提供）

他也特別演唱《愛很簡單》，致敬啟發他音樂創作路的偶像陶喆，許書豪說：「學生時期其實我很少開口唱歌，去KTV都只唱一個人的歌，就是陶喆！而且練吉他時也都是拿他的歌來練習，陶喆是影響我很多的一位創作歌手！」

▲許書豪被歌迷感動到流下男兒淚。（圖／上行娛樂提供）

▲許書豪被歌迷感動到流下男兒淚。（圖／上行娛樂提供）

這次開唱，許書豪首次擔任演唱會節目總監，第一次邀歌迷玩遊戲、第一次被男歌迷示愛手牽手、第一次站上台北Legacy舞台，他內心激動仍強忍男兒淚，沒想到演出結束後的簽名會上，一群鐵粉合唱他沒有發行的創作歌曲《白色的願望》，讓許書豪感動到哭，哽咽笑說：「原來人生中許多的『第一次』是這麼美好！」

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