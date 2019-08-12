樂團出道「沒團名＋台下2觀眾」　熬12年三度唱進萬人香港紅磡！

記者翁子涵／台北報導

香港樂團Supper Moment成軍13年，近來發行首張國語專輯《無盡》，日前接受POP Radio「What's up Music」主持人俊菖專訪，也是他們第一次到台灣宣傳，談到再度重溫樂壇「新人」的滋味，主唱Sunny直說：「我覺得滿爽的！」笑稱沒試過整天都說中文的訪問。

▲Supper Moment發行首張國語專輯。（圖／POP RADIO提供）



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Supper Moment曾經歷台下只有2個聽眾，他們仍賣力演出，出道12年時，成功唱進能容納近萬人的香港紅磡，還連唱3場，未來目標則是站上台北小巨蛋開唱，Sunny也透露他們組團2年都沒有團名，是開始接到演出邀約後，只花一個晚上就想出團名，Supper Moment直譯是享用晚餐的時光，也是團員一致認為一天當中最窩心的時刻。

▲Supper Moment目標站上小巨蛋開唱。（圖／POP RADIO提供）

在成為全職樂手前，4位團員也各有工作，Sunny前一份工作是社工，貝斯手CK曾任音控師、吉他手阿雞是電腦程式員，鼓手阿達則透過網路叫賣海鮮；談到印象最深的演出經驗？Sunny分享曾在黃大仙商場廣場演出，台下聽眾多是長輩，他和團員突發奇想的在音樂添加國樂色彩，開場前還逐一和台下長輩噓寒問暖，成功暖場也把握住演出機會。

Sunny談到國語歌詞配唱初期，因為發音用力點不同，歌曲呈現都不夠自然，後來發現鼻腔用力點後就越唱越喜歡，但因爲詞曲都十分相近，他搞笑警告團員：「不要做太大改動，我真的會忘詞」，Supper Moment將在31日於紅樓舉辦簽唱會，阿達表示期待，卻反遭Sunny逼問：「你是期待我忘詞嗎？」阿達接著笑要歌迷留意Sunny在國、粵語轉換時的表現，「看Sunny多久後會被搞亂。」