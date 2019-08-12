ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

樂團出道「沒團名＋台下2觀眾」　熬12年三度唱進萬人香港紅磡！

記者翁子涵／台北報導

香港樂團Supper Moment成軍13年，近來發行首張國語專輯《無盡》，日前接受POP Radio「What's up Music」主持人俊菖專訪，也是他們第一次到台灣宣傳，談到再度重溫樂壇「新人」的滋味，主唱Sunny直說：「我覺得滿爽的！」笑稱沒試過整天都說中文的訪問。

▲▼ Supper Moment發行首張國語專輯。（圖／POP RADIO提供）

▲Supper Moment發行首張國語專輯。（圖／POP RADIO提供）

請繼續往下閱讀...

Supper Moment曾經歷台下只有2個聽眾，他們仍賣力演出，出道12年時，成功唱進能容納近萬人的香港紅磡，還連唱3場，未來目標則是站上台北小巨蛋開唱，Sunny也透露他們組團2年都沒有團名，是開始接到演出邀約後，只花一個晚上就想出團名，Supper Moment直譯是享用晚餐的時光，也是團員一致認為一天當中最窩心的時刻。

▲▼ Supper Moment發行首張國語專輯。（圖／POP RADIO提供）

▲Supper Moment目標站上小巨蛋開唱。（圖／POP RADIO提供）

在成為全職樂手前，4位團員也各有工作，Sunny前一份工作是社工，貝斯手CK曾任音控師、吉他手阿雞是電腦程式員，鼓手阿達則透過網路叫賣海鮮；談到印象最深的演出經驗？Sunny分享曾在黃大仙商場廣場演出，台下聽眾多是長輩，他和團員突發奇想的在音樂添加國樂色彩，開場前還逐一和台下長輩噓寒問暖，成功暖場也把握住演出機會。

Sunny談到國語歌詞配唱初期，因為發音用力點不同，歌曲呈現都不夠自然，後來發現鼻腔用力點後就越唱越喜歡，但因爲詞曲都十分相近，他搞笑警告團員：「不要做太大改動，我真的會忘詞」，Supper Moment將在31日於紅樓舉辦簽唱會，阿達表示期待，卻反遭Sunny逼問：「你是期待我忘詞嗎？」阿達接著笑要歌迷留意Sunny在國、粵語轉換時的表現，「看Sunny多久後會被搞亂。」

怕怕！小寶寶洗澡表情逐漸母湯 淚眼求馬麻：快把人家抱起來啦

推薦閱讀

梁文音宣布回到「單身」！　大解放只貼胸貼就出門...辣翻了

梁文音宣布回到「單身」！　大解放只貼胸貼就出門...辣翻了

蕭敬騰靠「這顆」戒菸10多年！　慶父親節無上限...看到帳單笑了

蕭敬騰靠「這顆」戒菸10多年！　慶父親節無上限...看到帳單笑了

福原愛大姑「神凍齡」舊照出土！零歲月痕跡...網一看：江宏傑戴假髮？

福原愛大姑「神凍齡」舊照出土！零歲月痕跡...網一看：江宏傑戴假髮？

信揪百位歌迷「冰島信招待」！急甩肉誓言每首歌都拍MV

信揪百位歌迷「冰島信招待」！急甩肉誓言每首歌都拍MV

「我真的很不爽！」　熱狗首登犀利趴突爆粗口

「我真的很不爽！」　熱狗首登犀利趴突爆粗口

被控新歌激似韓星Sik-k！　周湯豪怒喊荒謬：我沒有買時光機

被控新歌激似韓星Sik-k！　周湯豪怒喊荒謬：我沒有買時光機

林宥嘉消失1個月　無預警現身IG...還自爆吃「螞蟻」！

林宥嘉消失1個月　無預警現身IG...還自爆吃「螞蟻」！

尖叫！蔡依林演唱會消息曝光...「跨年留台灣」經紀人回應了

尖叫！蔡依林演唱會消息曝光...「跨年留台灣」經紀人回應了

S.H.E成軍18周年慶祝有譜了？Ella親曝「老東家」是進度關鍵

S.H.E成軍18周年慶祝有譜了？Ella親曝「老東家」是進度關鍵

Ella隔空問S.H.E下一步合體計畫？　華研一句話回應了

Ella隔空問S.H.E下一步合體計畫？　華研一句話回應了

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

吳宗憲彎腰道歉連千毅：我錯了！　認「嘴巴得罪人」反省求原諒

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

威力彩20.5億在等你！　這3個星座最容易中大獎「特殊體質夢見數字」

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Supper Moment

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 原住民「國歌」是這首！　A-Lin辣姐翻唱：連喪禮都有人播
  2. 《不能是朋友》渣男褚克桓壞到惹人愛！劉以豪：跨出10年安全感
  3. 女神卡卡：化憤怒為希望！　宣布「全額贊助」槍擊案城市孩童就學
  4. 防彈JIMIN掏出「皮夾珍藏6年票根」　一看日期⋯粉絲感動淚奔：都長大了！
  5. 偉晉宣布退伍了！　穿制服工作ing被拍…帥到粉絲驚：網美照
  6. 爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎
  7. 金宇彬戀愛第5年罕見示愛！送女友應援餐車...括號公然留放閃符號
  8. 男歌迷猛烈示愛：想吃掉你！　許書豪羞獻「第一次」秒淚崩
  9. 鄧倫被轟：你戲演得太爛了！網心疼搜出「未紅前受訪被排擠」畫面
  10. 樂團出道「沒團名＋台下2觀眾」　熬12年三度唱進萬人香港紅磡！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366