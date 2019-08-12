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麥莉離婚雷神弟「真實原因」曝光　知情人士爆：婚後6個月就出問題

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行音樂小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）感情分和9年，婚姻卻短短8個月就玩完。她在宣布離婚消息之後，一度被爆出與女演員凱特林卡特（Kaitlynn Carter）在義大利度假時擁吻。不過兩人真的離婚原因，其實和「第三人」並沒有關係。

▲▼麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚8個月玩完。（圖／CFP）

▲麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃結婚8個月玩完。（圖／CFP）

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根據外媒報導，麥莉和連恩漢斯沃其實在婚後6個月，感情就開始變質。他們為此掙扎了一段時間，並且試圖修補，但仍因聚少離多，以及對事業有不同的想法，最終導致關係疏遠，走向離婚的結局。

▲麥莉希拉和連恩漢斯沃2018年結為夫妻。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥莉與連恩漢斯沃分分合合9年。（圖／達志影像／美聯社）

知情人士透露：「他們幾個月來一直很努力，但是已經沒有去年年底結婚時的感覺，這是很艱難的一年。」舉例來說，麥莉仍在上升期，且對事業很有野心，甚至有新巡演的計畫。但是家鄉在澳洲的連恩喜歡簡單的生活，他們有很長分隔兩地不能見面。

▲麥莉。（圖／翻攝自Instagram／麥莉）

▲麥莉事業心強大，連恩卻想過簡單的日子，最終造成兩人感情破裂。（圖／翻攝自Instagram／麥莉）

儘管已經分開，但據悉兩人依然保持聯繫，知情人士透露：「他們只是所在的位置不同，所以決定了這樣的答案。」麥莉和連恩漢斯沃2009年因電影《最後一曲》（The Last Song）相識並展開交往，2012年首度訂婚，但於隔年取消婚約。兩人在2016年復合，並於2018年底正式結婚，婚姻卻只維持短短8個月。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國、達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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麥莉希拉, Miley Cyrus, 連恩漢斯沃, Liam Hemsworth

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