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22歲富豪辣媽凱莉珍娜砸78億租快艇！　超狂慶生…男友再送「滿鑽項鍊」閃瞎眼

記者阮巧雯／綜合報導

名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）年紀輕輕身價已高達9億美金（約台幣280億元），穩坐《富比士》榜最年輕億萬富翁，日常生活更是奢靡，灑錢不眨眼。她近日慶祝22生日，就如每年慶生派對一樣豪華奢侈，但凱莉享受生活沒有極限，這次狠砸台幣78億租豪華大快艇，載著親朋好友前往義大利同樂。

▲▼凱莉珍娜狠砸78億台幣租豪華快艇慶生。（圖／翻攝自IG／kyliejenner）

▲凱莉珍娜站在租金要價78億台幣的快艇甲板上拍照。（圖／翻攝自IG／kyliejenner）

據外媒《TMZ》報導，凱莉這次生日光前往義大利的交通工具就花了2億5千元美金（約台幣78億），和一般小快艇不同，這艘名叫「Tranquility」的豪華快艇高91公尺，長度堪比一個足球場，設備更是高級到無法想像，美容院、蒸氣室、遊泳池、電影院…應有盡有，甚至還有「直昇機停降場」！超狂交通工具讓網友看了直呼：「凱莉果然沒有極限！」

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▲▼凱莉珍娜狠砸78億台幣租豪華快艇慶生。（圖／翻攝自IG／kyliejenner）

▲男友崔維斯史考特送的滿鑽訂製項鍊。（圖／翻攝自IG／kyliejenner）

▲▼凱莉珍娜狠砸78億台幣租豪華快艇慶生。（圖／翻攝自IG／kyliejenner）

▲凱莉珍娜每年生日都辦得非常豪華奢侈。（圖／翻攝自IG／kyliejenner）

而凱莉的知名饒舌歌手男友崔維斯史考特（Travis Scott）送的禮物也是誠意滿滿，就是照片中，凱莉脖子上戴著的整條鑲鑽「訂製項鍊」，耀眼程度閃瞎眼睛。仔細一看，才發現崔維斯真的很有心，顯眼「嘴唇」圖案正是女友凱莉自創美妝品牌的logo，用心程度100%。凱莉此次22歲奢華生日遊，除了好好犒賞自己，更是讓廣大網友開眼界了。

▲▼凱莉珍娜狠砸78億台幣租豪華快艇慶生。（圖／翻攝自IG／kyliejenner）

▲▼凱莉珍娜帶著男友、女兒和親朋好友一起前往義大利慶生。（圖／翻攝自IG／kyliejenner）

▲▼凱莉珍娜狠砸78億台幣租豪華快艇慶生。（圖／翻攝自IG／kyliejenner）

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凱莉珍娜, Kylie Jenner, 崔維斯史考特, Travis Scott

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