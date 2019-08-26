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凍齡媽咪李詠嫻多年來堅持四無原則 幫自己維持好身材也為家人健康把關

記者關韶文／台北報導

藝人李詠嫻身為演藝圈中的健康代表，已經是兩個孩子的媽，身材依舊火辣輕盈！接受《ETtoday星光雲》記者關韶文採訪兼拜師，詠嫻大方分享養生之道，更透露了私藏的優酪乳與優酪變化菜單，就是要大家一起愛上自然零的純淨美味！

▲▼李詠嫻VS關關福樂自然零。（圖／記者劉亮亨攝）

▲李詠嫻生完小孩身材依然火辣。（圖／記者劉亮亨攝）

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和詠嫻相見歡的關關，少不了先討教幾招維持苗條曲線的秘訣，詠嫻分享除了運動搭配每日喝優酪乳幫助腸胃蠕動、保持身體代謝循環就是自己的苗條秘訣，但魔鬼出在細節裡，優酪乳和優酪的好處許多人都知道，詠嫻強調「吃對東西更重要，除了講究來源純淨、避免吃進去的東西造成身體額外負擔外，更重要的是要確保喝進去的品質，才真的事半功倍！」

▲▼李詠嫻VS關關福樂自然零。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼李詠嫻平時對飲食相當講究。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼李詠嫻VS關關福樂自然零。（圖／記者劉亮亨攝）

秉持「吃的純淨零負擔」原則，詠嫻尤其推薦福樂自然零優酪乳與優酪。除了純淨無添加外，更關鍵的是自然零擁有SQF認證，這是詠嫻在美國就一直非常重視的認證，這個藍底白勾勾的圖示就是所謂的國際SQF認證，經過全球食品安全促進會認可的食品安全管理系統。簡單來說，擁有SQF認證的福樂自然零能確保消費者每一口都能喝到良好的品質、還能有效幫助腸胃蠕動，詠嫻忍不住說「有SQF認證品質的自然零優酪乳，自己喝、小孩喝都很安心。」

▲▼李詠嫻VS關關福樂自然零。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼李詠嫻認明福樂自然零國際SQF認證。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼李詠嫻VS關關福樂自然零。（圖／記者劉亮亨攝）

加上自然零堅持無添加配方：無香料、無奶油、無防腐劑、無色素，不論是優酪乳或是優酪，讓詠嫻一家都愛上這純淨美味，表示「在我們家小孩大人都愛，每天冰箱都要補貨呢。」這也讓關關忍不住提問，每天一樣的東西不感到無聊嗎？意外成功釣出詠嫻的優酪乳菜單，像是做成冰沙，或者用優酪做成健康小點心兼顧飽足感等，展現媽媽的全能智慧！

▲▼李詠嫻VS關關福樂自然零。（圖／記者劉亮亨攝）

▲李詠嫻愛上福樂自然零的純淨美味。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼李詠嫻VS關關福樂自然零。（圖／記者劉亮亨攝）

▲福樂自然零無添加配方。（圖／記者劉亮亨攝）

平時也愛自然零的關關當然也有不少私藏菜單，不甘示弱向詠嫻下戰帖！接下來連續三日詠嫻和關關將會在個人粉絲專頁分享三道優酪乳/優酪小料理，各位粉絲務必鎖定最新貼文，如果看見喜歡的菜單也請大方給個讚喔！

▲▼李詠嫻VS關關福樂自然零。（圖／記者劉亮亨攝）

▲李詠嫻和關韶文發起自然零優酪乳/優酪PK大挑戰。（圖／記者劉亮亨攝）

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