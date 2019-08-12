日本版《Produce 101》秘密在韓錄影！成團後出席MAMA

記者吳孟庭／綜合報導

南韓大型選秀節目《Produce 101》不但創造出Wanna One、I.O.I、IZ*ONE與最新X1等人氣團體，也引起其他國家爭相掀起偶像競賽風潮，日前宣布將要推出日本版，節目證實練習生們正在《101》過去拍攝的首爾近郊宿舍進行錄影，但適逢現在日韓敏感時期，日本版將不會在韓國播出。

▲日本版《Produce 101》正在韓國錄影！（圖／翻攝自produce101japan_official IG）

請繼續往下閱讀...

日本版《Produce 101》取名為《Produce 101 Japan》，從4月公布消息以來，曾找來Wanna One朴志訓、李大輝、朴佑鎭以及IZ*ONE等節目出身之偶像幫忙宣傳，報名也正式於5月底結束，入選之練習生據傳正在南韓坡州英語村錄影，也就是歷代參賽者訓練與宿舍的場地。

Mnet電視台證實此消息表示，「日方因為工作室、製作行程等理由表示希望在韓拍攝，僅此幫忙而已。一部分拍攝會在韓國進行後，主要在日本錄影。」另外也指出節目只會在日本播放，並不會在韓國播出。韓方如此小心翼翼的理由，正是現在的日韓貿易戰，不少民眾已發起拒買日貨，讓節目組回應特別謹慎。

《Produce 101 Japan》由日本最大經紀公司吉本興業、娛樂公司MCIP Holdings以及南韓CJ ENM集團（Mnet為旗下電視台）共同製作，同樣預計選出11名練習生組團，將於下半年播出，並計畫在2020年2月出道，包含CJ旗下招牌活動如MAMA頒獎典禮、KCON也都會亮相。

▼《Produce 101 Japan》在街頭找尋參賽者。（影片來源：YouTube PRODUCE 101 JAPAN）