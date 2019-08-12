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威力彩20.5億在等你！　這3個星座最容易中大獎「特殊體質夢見數字」

記者陳芊秀／綜合報導

威力彩連槓46期，頭獎上看20.5億元，成為近4年來最高，12日晚間開獎，讓全台民眾高度關注。星座專家小孟分析，以下3個星座的人，最容易有中獎特質，買彩券的戰術高明，因此格外受到財神爺庇佑！

▲▼快訊／颱風假沒了還有威力彩！「10.7億頭獎」號碼出爐…中了每天放假。（圖／記者鄒鎮宇攝）

▲威力彩獎金上看20.5億，吸引大批民眾下注。（圖／記者鄒鎮宇攝）

第三名：射手座

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據《三立新聞網》報導，小孟老師認為，射手座是活在當下的人，認為中獎前要先投資，不會抱著悲觀心態覺得不會中獎。射手座還會和朋友一起包牌組，或是多投注一些彩券，增加中獎機會，就算沒有中獎，深深嘆一口氣後又會變得生龍活虎，並且持續加碼購買，這種樂天性格加上吸引力法則，讓中獎機率大增。

第二名：天秤座

天秤座沒中獎時，下一次會嘗試別組號碼或組合，不會一直選相同號碼，另外會以自己的幸運號碼下注。天秤座就算沒有中獎，也會觀察哪些號碼經常開，累積這些號碼，到下一次開獎前的勇敢下注。

第一名：處女座

處女座的人很有耐心，想達到目標一定會克服萬難。處女座的人買樂透沒有中獎時，還會繼續購買，不屈不撓的精神讓他們得到大獎，加上處女座的人在中國所謂的鬼月出生，因此容易有特殊體質，能夠夢見神秘數字，因此在買彩券時特別能掌握到天時和靈動力。

▲▼威力彩睽違4年獎金上看20.5億。（圖／翻攝自臉書／小孟老師星座塔羅牌之清水孟）

▲小孟老師分析，處女座的人有特殊體質，可以夢見神祕數字。（圖／翻攝自臉書／小孟老師星座塔羅牌之清水孟）

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