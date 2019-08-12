《在黑暗中說的鬼故事》嚇到椅子狂晃！「稻草人神秘巧合」網：女鬼親戚

記者洪文／綜合報導



改編自全球暢銷恐怖小說的《在黑暗中說的鬼故事》在台灣上映短短5天嚇出全台近2000萬票房佳績，美國上映首週末票房飆到6.5億台幣（2080萬美金），奪下台、美新片票房冠軍。片中「稻草人」的神秘巧合，讓許多網友瘋猜：「他是女鬼的哥哥。」

▲《在黑暗中說的鬼故事》劇照。（圖／翻攝自VOX）



《在黑暗中說的鬼故事》原著本童書因為鬼怪插圖太恐怖，讓許多美國讀者成為小時候的夢靨，電影更將原著中著名的鬼怪1:1真實還原引起影迷熱烈迴響，許多影迷表示：「被嚇到從此遠離稻田。」、「有同場觀眾嚇到椅子狂震，秒變4D BOX！」、「朋友被電影嚇到狂抓我的手抓到瘀青。」還有觀眾笑說：「王世堅第二部厲作變身恐怖稻草人！」



許多外媒給予《在黑暗中說的鬼故事》正面評價，包括權威媒體《CNN》盛讚：「媲美史蒂芬金和《怪奇物語》！」《紐約時報》也表示：「童年惡夢全實現了！」給出高評價，而知名影評網站《IGN》更點出了電影中隱晦加入越戰、種族等議題，讓整部電影更有深度又令人驚喜。

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▲《在黑暗中說的鬼故事》劇照。（圖／甲上提供）



台灣影迷更發現電影《在黑暗中說的鬼故事》隱藏不少細節，例如「稻草人哈洛竟與女鬼莎拉的哥哥同名，是不是莎拉對哥哥下了詛咒？」更有網友表示：「女主角的爸爸感覺暗藏玄機，說不定她媽媽不是離開而是失蹤了…」點出女主角家庭可能與被詛咒的鬼故事書有關聯。

此外，《在黑暗中說的鬼故事》電影結尾彷彿預告將有續集，讓眾多影迷開始腦補劇情走向。監製吉勒摩戴托羅也表示：「《在黑暗中說的鬼故事》就像是入門電影。」讓觀眾認識這本禁書的恐怖世界，似乎透露接下來將有更豐富的「鬼故事宇宙」即將誕生，讓全球影迷為之沸騰。