ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《在黑暗中說的鬼故事》嚇到椅子狂晃！「稻草人神秘巧合」網：女鬼親戚

記者洪文／綜合報導
 
改編自全球暢銷恐怖小說的《在黑暗中說的鬼故事》在台灣上映短短5天嚇出全台近2000萬票房佳績，美國上映首週末票房飆到6.5億台幣（2080萬美金），奪下台、美新片票房冠軍。片中「稻草人」的神秘巧合，讓許多網友瘋猜：「他是女鬼的哥哥。」

▲▼《在黑暗中說的鬼故事》劇照。（圖／翻攝自VOX）

▲《在黑暗中說的鬼故事》劇照。（圖／翻攝自VOX）

《在黑暗中說的鬼故事》原著本童書因為鬼怪插圖太恐怖，讓許多美國讀者成為小時候的夢靨，電影更將原著中著名的鬼怪1:1真實還原引起影迷熱烈迴響，許多影迷表示：「被嚇到從此遠離稻田。」、「有同場觀眾嚇到椅子狂震，秒變4D BOX！」、「朋友被電影嚇到狂抓我的手抓到瘀青。」還有觀眾笑說：「王世堅第二部厲作變身恐怖稻草人！」
 
許多外媒給予《在黑暗中說的鬼故事》正面評價，包括權威媒體《CNN》盛讚：「媲美史蒂芬金和《怪奇物語》！」《紐約時報》也表示：「童年惡夢全實現了！」給出高評價，而知名影評網站《IGN》更點出了電影中隱晦加入越戰、種族等議題，讓整部電影更有深度又令人驚喜。

請繼續往下閱讀...

▲▼《在黑暗中說的鬼故事》劇照。（圖／甲上提供）

▲《在黑暗中說的鬼故事》劇照。（圖／甲上提供）

台灣影迷更發現電影《在黑暗中說的鬼故事》隱藏不少細節，例如「稻草人哈洛竟與女鬼莎拉的哥哥同名，是不是莎拉對哥哥下了詛咒？」更有網友表示：「女主角的爸爸感覺暗藏玄機，說不定她媽媽不是離開而是失蹤了…」點出女主角家庭可能與被詛咒的鬼故事書有關聯。

此外，《在黑暗中說的鬼故事》電影結尾彷彿預告將有續集，讓眾多影迷開始腦補劇情走向。監製吉勒摩戴托羅也表示：「《在黑暗中說的鬼故事》就像是入門電影。」讓觀眾認識這本禁書的恐怖世界，似乎透露接下來將有更豐富的「鬼故事宇宙」即將誕生，讓全球影迷為之沸騰。

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

推薦閱讀

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

吳宗憲彎腰道歉連千毅：我錯了！　認「嘴巴得罪人」反省求原諒

吳宗憲彎腰道歉連千毅：我錯了！　認「嘴巴得罪人」反省求原諒

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」

葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

吳宗憲彎腰道歉連千毅：我錯了！　認「嘴巴得罪人」反省求原諒

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

在黑暗中說的鬼故事

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 威力彩20.5億在等你！　這3個星座最容易中大獎「特殊體質夢見數字」
  2. 「唐僧」羅家英客串《幹大事》！迷弟邱宇辰興奮合唱《Only You》
  3. 《在黑暗中說的鬼故事》嚇到椅子狂晃！「稻草人神秘巧合」網：女鬼親戚
  4. 翊萱菜市場挖寶「全身只花800元」　偷拍路人3個月練成設計師
  5. 吳宗憲爆KID「被關禁閉1個月」　原因曝光…全部人傻眼了！
  6. 2年後拍續集「演員長相變了」　導演承認：電腦修圖「返老還童」
  7. 楊麗音「捏爆釋迦」比喻貞操　教孫女：太早被男人睡沒價值！
  8. 李玉璽「失戀暴肥」又甩肉成功！鬆口跟前任溫妮：還是朋友
  9. Janet小產沒坐月子就上工！　容嘉曝黃立成床頭放「她」照片7年
  10. 楊大正放話：聽老楊的...沒在開玩笑！　祭出超重量級大咖撲台開唱

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366