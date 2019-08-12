翊萱菜市場挖寶「全身只花800元」　偷拍路人3個月練成設計師

記者林彥君／台北報導

翊萱日前成功瘦身，剷肉21公斤晉升「微女神」，還大尺度全裸入鏡拍攝宣傳照。她瘦身後工作運大開，日前首度升格包款設計師，設計一系列12種各具風格的包包，她得意撂話：「一定平價、功能性強，而且絕對百搭又耐用。」

▲翊萱設計包包。（圖／艾迪昇提供）

她投入設計前花3個月進行市調，除了詢問身邊姊妹對包包的期待，還拿著筆記本上街考察，猛盯著路上行人背什麼包包，看到順眼的立刻拿起手機拍下，她笑說：「不明就裡的人一定以為我是什麼偷窺狂。」



她從小養成設計魂，從幼稚園開始玩紙娃娃、芭比娃娃，最多曾蒐集14個芭比，「光是幫她們搭配衣服，就可以讓我磨老半天。」除了天生基因外，後天也受媽媽不少薰陶，她說：「我們家的家訓就是不買名牌貨，我媽媽超強，她會去百貨公司看好喜愛的服飾，回家自己裁布縫製。」久而久之養成翊萱獨到的穿搭風格。

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▲翊萱當起設計師。（圖／艾迪昇提供）

她透露菜市場是自己最常挖寶的地方，「不說你們都不知道，市場超多港貨、日貨，只要穿搭得好，風格就是一整個時髦」，她學生時代常常全身上下只花800元就搞定穿搭，朋友還猛問她穿哪個服裝品牌，她笑說：「我都會很得意跟他們炫耀是菜市牌，畢竟是人在穿衣服而不是衣服在穿人呢。」

翊萱這次和UNIBAG聯名設計，首次升格設計師，投入斜槓的行列，挑戰新事物難免緊張，「年過40歲之後，會期待屬於自己的新事業，所以才會有所轉變」，她期待有所成，豪邁笑說，搞不好自己以後就是平價包CEO。

