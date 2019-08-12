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吳宗憲爆KID「被關禁閉1個月」　原因曝光…全部人傻眼了！

記者許皓婷／綜合報導

藝人KID（林柏昇）4月15日入伍當兵，暫別主持了5年的《綜藝玩很大》，節目11日播出五週年特輯，邀來10位來賓闖關搶奪「五週年特別企劃」門票，關主吳宗憲則突然在節目上驚爆KID被關禁閉1個月，讓在場來賓都嚇壞。

▲吳宗憲爆KID被關禁閉1個月。（圖／翻攝自YouTube）

▲KID、吳宗憲主持的《玩很大》迎來開播5週年。（圖／翻攝自Instagram／KID）

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《玩很大》11日播出五週年特輯，不同以往的黃隊、黑隊對抗，這次邀請到10位藝人進行個人戰，最後最高分的人可以獲得大獎，但4月入伍的KID就沒辦法一同參加，吳宗憲透露：「榮譽小隊長（KID）目前被關中。」他接著爆料：「KID對我們節目也有汗馬功勞，但是就在我們錄影的這一刻，我們很遺憾KID進去關禁閉要關一個月，因為做錯了一件事。」

▲吳宗憲爆KID被關禁閉1個月。（圖／翻攝自YouTube）

▲吳宗憲爆KID被關禁閉1個月。（圖／翻攝自YouTube）

▲吳宗憲爆KID被關禁閉1個月。（圖／翻攝自YouTube）

▲吳宗憲爆KID被「關禁閉1個月」。（圖／翻攝自YouTube）

而吳宗憲突如其來一番話，嚇壞現場來賓，他則透露原因：「因為師長來致詞，講完後底下很安靜，只有KID在那裡『水啦！水啦！』我玩很大！」原來只是他在模仿KID口頭禪的玩笑話，小鬼也趕緊澄清：「不要亂講！沒有啦！」讓全場所有人笑翻。

▲吳宗憲爆KID被關禁閉1個月。（圖／翻攝自YouTube）

▲吳宗憲爆KID被關禁閉1個月。（圖／翻攝自YouTube）

▲吳宗憲爆KID被關禁閉1個月。（圖／翻攝自YouTube）

▲吳宗憲模仿KID口頭禪。（圖／翻攝自YouTube）

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關鍵字

綜藝玩很大, 吳宗憲, KID, 小鬼, 黃鴻升

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