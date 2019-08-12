記者洪文／綜合報導



史蒂芬金恐怖小說當中，《牠》被公認最難拍攝的作品之一，除了故事本身的長度外，魯蛇俱樂部人物眾多、故事還會不斷地在這27年間前後跳躍。在首集2017年票房大賣之後，續集《牠 第二章》2年後火速開拍，沒想到演員外型卻變了，導演安迪馬希提承認：「我們必須用電腦繪圖的方式幫助這些孩子們『返老還童』。」

▲《牠 第二章》27年前、後對比圖。（圖／華納兄弟提供）



《牠》是2017年的作品，而且製作團隊在2018年的6月底火速開拍《牠 第二章》，但還是追趕不上孩子們的成長速度，導演安迪馬希提說：「光看芬恩沃夫哈德在《怪奇物語》與傑克狄倫葛雷瑟在《沙贊！》中的外型變化就知道了。我們必須用電腦繪圖的方式幫助這些孩子們『返老還童』，回到2年前的模樣。」詹姆斯麥艾維說：「觀眾將看到1989年與2016年這兩個時空在這部電影中發生交錯、碰撞，而不會僅僅只是幫助恢復記憶而已。」

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▲《牠 第二章》劇照。（圖／華納兄弟提供）



在片中飾演成年版比爾的詹姆斯麥艾維表示，小說中，「魯蛇俱樂部」成員在27年後重回德瑞鎮，那些離開德瑞鎮的孩子們，很快就忘記他們與潘尼懷斯曾經交過手的一切，這包括貝芙莉（潔西卡雀絲坦 飾），瑞奇（比爾哈德 飾）、班（傑瑞安 飾）、艾迪（詹姆士蘭森 飾）與史丹利（安迪比恩 飾），所有人都不記得了，只有麥克（以賽亞穆斯塔法 飾）還記得，因為他選擇留在德瑞鎮當一個圖書館員，當鎮上的孩子們再度遇害，他知道是時候該召集魯蛇成員們回來了。

▲《牠 第二章》劇照。（圖／華納兄弟提供）



回到德瑞鎮的成年魯蛇們，記憶開始一點一滴地回來了，潔西卡雀絲坦說：「導演要讓觀眾看到每一幕回憶的畫面，而不是讓大人們用口述的方式幫助觀眾找回第一集的記憶，因此少年魯蛇們會一再地出現在電影畫面中。」在片中飾演班的傑瑞安也表示：「這不代表記憶是全然可靠的，相對地，這些記憶很可能會被小丑潘尼懷斯扭曲、操弄，讓他有機會從內心攻擊這些曾經心靈受創的成年魯蛇們。」

▲《牠 第二章》劇照。（圖／華納兄弟提供）



事實上，當《牠》還沒有完成剪輯，導演安迪馬希提就邀請潔西卡雀絲坦這位曾經與他合作過《母侵》的女演員觀賞試片，製片遞給她一杯紅酒，潔西卡說：「電影開始沒多久，我就被嚇得跳起來，紅酒灑了一地！」電影結束後，導演問她是否願意演出第二章？她立刻回答：「我願意！我當然願意！」

導演安迪馬希提打趣地說：「因為第一集的成功，讓《牠 第二章》拍起來更得心應手了，我有更多更棒的攝影器材了！」潔西卡雀絲坦對於《牠 第二章》則是充滿信心，「這次觀眾將會得到更多的滿足，有更多的幽默、溫馨情感與衝擊心靈的驚悚場面，而且在很多時候，劇情會突然急轉直下！給觀眾有如搭乘雲霄飛車般的感受。」

《牠 第二章》將於9月5日正式上映。