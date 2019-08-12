《不能是朋友》渣男褚克桓壞到惹人愛！劉以豪：跨出10年安全感

記者林奕如／台北報導

劉以豪從出道至今給人暖男形象，《我們不能是朋友》180度大變身成劈腿渣男，「我覺得自己跨出了這十年來的安全感，為了要跳脫出別人認為我人很好，同時要表達自己個性上是有缺陷的，我覺得這很需要勇氣。」

▲劉以豪《不能是朋友》變身劈腿渣男。（圖／MilkX提供）

他從在一個什麼都還不懂的情況下，《沒有名字的甜點店》就要演男主角，之後接而詮釋冷酷的《他看她的第二眼》，《迷途》則是一個不討喜的負面角色，在各種劇情揣摩中，劉以豪也漸漸跟著成熟長大，當他接到《比悲傷更悲傷的故事》，他說：「因為當時看到劇本後感到熱淚盈眶，覺得自己好像可以再試試看，可是又擔心太年輕或孩子氣的自己會不會撐不起那樣的角色，所以試著留點鬍渣或是頭髮留長一點，試著讓自己感覺沈重一點。在那部戲裡面學到了愛與健康的重要性。」

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▲劉以豪酒窩迷人。（圖／MilkX提供）

劉以豪陽光可愛的外型，相信迷倒了許多女孩們目光焦點，但相對地，在演戲角色上是否受限？他誠懇表示：「之前覺得會，也不能說受到限制，因為每個人外型都不相同，所以大家在看到外表時多少會有自己既定的印象，這個外型本來就是代表著自己，應該要想該怎麼去運用它。好比說我的酒窩，實在是讓我很不容易看起來霸道，有時候只是嘴角一用力，酒窩一出現給大家的印象就是可愛。因此在《不能是朋友》導演給了我一些建議，讓我試著笑出不一樣的感覺。」

▲劉以豪生活重心轉移家人。（圖／MilkX提供）

接下來將跟韓國男神李昇基一起錄製NETFLIX實境秀節目，近期的劉以豪除了一邊跑健身房，一邊學習英文跟韓文，也陪著家人旅遊，他提到：「前陣子參加米蘭時裝週，順便跟家人一起去了佛羅倫斯、米蘭、威尼斯玩了十幾天。現在漸漸覺得健康、陪家人是一件很重要的事。」他生活的重心轉移到家人，他也想，自己還有多少個二、三十年可以陪家人，「這次家族一起去義大利旅遊，在大家一起吃飯時我還默默紅了眼眶，突然覺得全家人可以一起健康地在歐洲旅遊，這種幸福是一種很微妙的感覺，讓我覺得工作之餘家人還是最重要的，是每個人都需要把握的，必須把時間留給自己愛的人或是朋友，這才是活著的意義。」