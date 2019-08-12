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林允辣穿內衣被嫌「虎背熊腰+小短腿」　早期野模照曝光…胸部尺寸差好大！

記者阮巧雯／綜合報導

大陸女星林允因演出周星馳執導電影《美人魚》知名度大開，加上清純臉蛋和空靈氣質，人氣飆升。她近日成為美國知名時裝品牌內衣系列亞太地區代言人，拍攝系列照一曝光，馬上引起網友熱議，認為她號稱身高169公分、體重不到50公斤，但照片中看起來完全不符合這黃金比例，紛紛留言：「看起來有點壯阿。」

▲▼林允。（圖／翻攝自IG／jellylinyun）

▲林允因演出周星馳執導電影《美人魚》人氣大漲。（圖／翻攝自IG／jellylinyun）

照片中，林允身穿蕾絲內衣，露出纖細手臂，雖然沒有拍到下半身，但腰身和小腹算是緊實，乾淨將頭髮全部梳起，配上極簡黑白色調，頗具時尚感。下一張，林允全身入鏡，只見她背對鏡頭，把衣服隨興脫到一半，下半身若隱若現。

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▲▼林允成為美國知名品牌內衣系列亞洲區代言。（圖／翻攝自微博／CALVINKLEIN）

▲▼林允成為美國知名品牌內衣系列亞太區代言人。（圖／翻攝自微博、IG／CALVINKLEIN）

▲▼美國知名品牌內衣系列最新廣告。（圖／翻攝自IG／calvinklein）

照片一曝光馬上登上微博熱搜，引起網友熱烈討論，有人問道：「林允成為亞太區形象代言人，大家覺得這個身材怎麼樣？」似乎不是很滿意，其他人也紛紛留言：「虎背熊腰有點胖」、「這腿是真的短」、「這個品牌是不是不太會選代言人。」

▲▼美國知名品牌內衣系列最新廣告。（圖／翻攝自IG／calvinklein）

▲不少網友覺得林允與娜歐蜜坎貝兒（左）和貝拉哈蒂德（右）一比，遜色許多。（圖／翻攝自IG／calvinklein）

有人還認為林允和一起拍攝的49歲英國超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）和維密天使貝拉哈蒂德（Bella Hadid），相較之下實在遜色太多了，留言表示：「身為地區代言人，身材都不管理一下嗎。」更有網友翻出林允多年前「野模辣照」，讓大家直呼：「胸怎麼還縮水了。」但也有粉絲力挺偶像，表示林允身材已經比一般人好了，沒有必要這麼苛刻。

▲▼網友意外翻出林允未爆紅前「野模辣照」。（圖／翻攝自微博）

▲網友意外翻出林允未爆紅前「野模辣照」。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友意外翻出林允未爆紅前「野模辣照」。（圖／翻攝自微博）

▲網友認為林允作為亞洲區代言人身材仍需多管理一些。（圖／翻攝自微博）

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

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林允, 美人魚, 周星馳, 娜歐蜜坎貝兒, 貝拉哈蒂德, Naomi Campbell, Bella Hadid

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