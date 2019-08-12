楊麗音「捏爆釋迦」比喻貞操　教孫女：太早被男人睡沒價值！

記者李欣容／台北報導

楊麗音在《俗女養成記》中飾演的阿嬤風趣幽默，不僅用釋迦象徵女孩子的貞操教導小嘉玲（吳以涵 飾），當場捏爆釋迦說，「妳如果太早被男人睡，就會像這釋迦一樣，爛糊糊沒有價值。」告誡婚前是處女，婚後才幸福的道理，引來討論度。

▲楊麗音。（圖／華視提供）

《俗女養成記》探討起愛情與性的話題，劇中小嘉玲幫村裡的阿娟姐姐傳遞情書，意外被阿嬤看到，拿去給三姑六婆的鄰居們看，讓阿娟姐姐遭到家人毒打。

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▲楊麗音劇中捏爆釋迦。（圖／華視提供）

小嘉玲因而哭求爸爸陳晉文（陳竹昇飾）去救阿娟姐姐，陳家人因為擔心小嘉玲太早接觸性，由爸爸、媽媽（于子育 飾）、爺爺（夏靖庭 飾）輪番上陣教導性觀念，卻始終不敢啟齒，最後是阿嬤看不下去，岀手拿捏爆釋迦來比喻「女人的貞操沒了價值」堪稱一絕。

▲楊麗音拿釋迦比喻成女人的貞操。（圖／華視提供）

導演嚴藝文透露，過去家人在國小、國中告訴她等長大才能交男朋友，到了高中時，又說等大學時才能來交男朋友，到了大學又說研究所才能交男友，而《俗女》劇情也正反映了以前那個年代，父母與家人們始終放不下女兒的心。

嚴藝文笑說，「麗音姐的嗓門，很有Energy的樣子就很適合。」楊麗音也依照自己的演出經驗，加入了許多老一輩人才會用的句子，讓這部戲更加的生活化。