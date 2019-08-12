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雪莉送應援餐車「來餵食姊姊囉」！一句話IU小名與8年姊妹情曝光

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《德魯納酒店》找來女主角IU的好友雪莉來客串，直到播畢後的12小時，雪莉都在韓網熱搜上，兩人的好姊妹情要起源到8年前一起主持音樂節目《人氣歌謠》，IU甚至還有一首歌是想著她寫出來，這次客串閨蜜新劇，兩人都在IG曬出彼此照片，好感情表露無遺。

▲雪莉客串《德魯納酒店》與IU的幕後照片。（圖／翻攝自雪莉IG）

▲雪莉客串《德魯納酒店》與IU的幕後照片。（圖／翻攝自雪莉IG）

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雪莉在IG上面PO出幾張幫IU拍照的側拍花絮，另一張她配合好友身高，稍微蹲低一起留下合照，同時寫著「知恩與知恩」，原來這次她客串《德魯納酒店》的角色名字，就是跟IU本名一樣，不知是否為編劇的巧妙安排。

▲雪莉為IU送上應援餐車。（圖／翻攝自IU IG）

▲雪莉為IU送上應援餐車。（圖／翻攝自IU IG）

而IU也早在4天前於個人IG放上雪莉送來的餐車認證照，立牌寫著「想要準備飯菜的妹妹，來餵食我們家姊姊囉！」為何這樣寫，雪莉日前在綜藝節目《惡評之夜》曾解釋，IU曾說雪莉是一個想要為她準備飯菜的朋友。原來IU曾多次為雪莉下廚，去年底雪莉IG還曾公開一張擺著4格小菜、泡菜以及一碗飯和一碗海帶湯的照片，寫著：「God知恩God知恩飯，媽媽做的小菜最棒，第一碗海帶湯真的最棒了。」

IU做飯給雪莉吃。（圖／翻攝自IU、雪莉IG）

▲IU多次做飯給雪莉吃。（圖／翻攝自雪莉IG）

兩人的好交情恐怕要從8年前說起，雪莉2011年曾和IU一起主持音樂節目《人氣歌謠》，從那時兩人就成為了好姊妹，IU出專輯及開演唱會時，她都曾發文或是親自到場表示支持，過去也曾在IG上貼出IU正在做飯的樣子，誇讚對方是「料理天才、God知恩」等小名，也透露一桌飯菜都是好友親手完成！

IU做飯給雪莉吃。（圖／翻攝自韓網）

▲IU（左二）與雪莉曾一起主持《人氣歌謠》。（圖／翻攝自SBS）

除此之外，IU曾說過2012年發行的《桃子》就是想著雪莉所寫，她曾在廣播節目中提到，這首歌是以男性視角寫的，當時想找一個女生當做想像的心儀對象，「所以決定以我身邊最漂亮的朋友雪莉當主角」。這回終於有機會合作戲劇，但無巧不巧雪莉角色登場讓IU大吃飛醋，戲外則是和樂融融。

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關鍵字

德魯納酒店, IU, 雪莉, 日韓風

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