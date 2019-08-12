楊大正放話：聽老楊的...沒在開玩笑！　祭出超重量級大咖撲台開唱

記者蔡琛儀／台北報導

由滅火器樂團作為主要策展人，2017年於高雄舉辦的火球祭，將於今年11月23、2日4於桃園國際棒球場再度開催，這也是台灣首次有搖滾音樂祭於棒球場場域內舉辦，這也是滅火器繼2016年On Fire Date專場演出後重回桃園棒球場，火球祭主辦人楊大正也忍不住自賣自誇大搞神秘：「兩天都有請到核彈級的藝人，聽老楊的，直接買雙日啦！我們在做事情沒在開玩笑的！」

▲滅火器身為火球祭主辦人，預告兩天都會邀請到重量級卡司。（圖／火氣音樂提供）

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火球祭也於上週三宣布第一波陣容，宣告日本核金樂隊極限荷爾蒙(Maximum The Hormone)和地主隊滅火器的組合，這也是極限荷爾蒙成軍21年來首次的台灣演出，在首波陣容公布後開始售票的火球祭，短短幾小時內學生套票便銷售一空，預售票數量也持續上升中，主辦單位透露，目前售票人數已經超越上屆火球祭，並還在逐漸攀升中。

▲日本核金樂團極限荷爾蒙將來台開唱。（圖／火氣音樂提供）

極限荷爾蒙(Maximum The Hormone)於1998年成立，目前團員包括創始成員高音主唱、Rapダイスケはん（Daisuke）和鼓手ナヲ（Nao），以及在1999年加入的主旋律主唱マキシマムザ亮君（Nao的弟弟）、貝斯手上ちゃん。樂團在2000年代初期逐漸受到日本樂壇矚目，曾演唱包括《死亡筆記本》等多首動畫主題曲，並多次入圍日本公信榜。