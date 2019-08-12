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演過周星馳媽媽！　《九品芝麻官》夏萍逝世…享壽81歲

記者陳芊秀／綜合報導

香港資深女星夏萍（原名：盧少萍）已於8月5日安詳離逝，享壽81歲，訃聞12日曝光。她生前演過多部電視劇及電影，包括電影《九品芝麻官》演周星馳的媽媽、《歲月神偷》演奶奶，以及《偷偷愛你》等，乾兒子是香港金像獎影帝林家棟。

▲▼夏萍在《九品芝麻官》演周星馳的媽媽「包母」。（圖／翻攝自YouTube、網路）

▲▼夏萍在《九品芝麻官》演周星馳的媽媽「包母」。（圖／翻攝自YouTube、網路）

▲夏萍在《九品芝麻官》演周星馳的媽媽「包母」。（圖／翻攝自YouTube、網路）

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夏萍17歲（1956年）就開始入行，從拍攝邵氏電影，到轉戰電視圈活躍小螢幕，精湛演技火速累積知名度，2005年獲頒萬千光輝演藝大獎，演藝圈的貢獻備受肯定。她生前有過2段婚姻，第二任丈夫張雲則是在1991年去世，乾兒子是林家棟，晚年過著獨居生活，不過2015年10月24日在家中跌倒超過10小時無人知曉，住院消息曾掀起外界高度關注，後來被安排入住老人院。

▲▼夏萍在《歲月神偷》演奶奶。（圖／翻攝自網路）

▲夏萍在《歲月神偷》演奶奶。（圖／翻攝自網路）

據港媒《明報》報導，夏萍是在乾兒子林家棟和男演員張國強的陪伴下安詳離世。她的喪禮將於8月19日在萬國殯儀館舉行，20日早上出殯。

▲▼夏萍78歲時在家中摔到入院。（圖／翻攝自CFP）

▲夏萍78歲時在家中摔到入院。（圖／翻攝自CFP）


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