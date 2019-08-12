ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉以豪慶生直播「戴墨鏡」　跨行歌手...竟因司機的一句話！

記者蔡琛儀／台北報導

劉以豪今天歡慶33歲生日，同時也推出晉升歌手後的首支單曲，MV也選在今日中午12點正式上線，首播日子選在生日當天，身為壽星的他也特別把這天留給粉絲，同時開臉書直播與大家一起觀看MV首映慶生，只見他頻頻直呼：「老天鵝！好可怕！」更搞笑戴起逗趣的墨鏡掩飾興奮心情，看著自己當「歌手」的演出，他表示，雖然以前當模特兒拍過很多MV，但第一次拍自己的MV，一個人對嘴時會不自在。

▲▼ 劉以豪。（圖／何樂音樂提供）

▲▼ 劉以豪今天邊慶生邊看MV首播。（圖／何樂音樂提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼ 劉以豪。（圖／何樂音樂提供）

粉絲提問這次錄製新歌的緣由，他表示某次搭車時司機特別對他說，非常喜歡電影的版本，但怎麼沒有完整版歌曲，他坦言：「目前對於歌手身分戰戰兢兢，自己一年去不到KTV兩次，都是劇組殺青後一起去，而且通常都是落跑。」現在會聽多種類型音樂，也嘗試寫寫東西，希望不會只是劇中的人，也說說自己劉以豪的話。

唱片公司獻上火龍果、紅蛋兩樣好禮祝賀，象徵樂壇之路「紅紅火火」， 還精心準備好料「豬腳麵線」讓他品嚐，象徵過運、添加好運氣，他笑說到今天為止已經吃了4顆蛋糕，昨天也跟朋友聚餐，「比較沒在過生日，都是和家人一起度過，不會去太熱鬧地方過，喜歡去看看海、看看樹，這樣很舒服。」打趣說：「腹肌不好練、不吃又浪費」。

▲▼ 劉以豪。（圖／何樂音樂提供）

▲▼ 劉以豪收到唱片公司送的火龍果和紅蛋。（圖／何樂音樂提供）

▲▼ 劉以豪。（圖／何樂音樂提供）

談及生日願望，他則表示希望除了《有一種悲傷》這首歌，「有機會推出下一首，會試著寫下我在山裡的感受、有自己想法，會比較陽光快樂的歌曲；接著祝福，希望大家每天都能找到一個快樂的平衡點，很知足！」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

推薦閱讀

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

吳宗憲彎腰道歉連千毅：我錯了！　認「嘴巴得罪人」反省求原諒

吳宗憲彎腰道歉連千毅：我錯了！　認「嘴巴得罪人」反省求原諒

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」

葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

吳宗憲彎腰道歉連千毅：我錯了！　認「嘴巴得罪人」反省求原諒

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

劉以豪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 威力彩20.5億在等你！　這3個星座最容易中大獎「特殊體質夢見數字」
  2. 「唐僧」羅家英客串《幹大事》！迷弟邱宇辰興奮合唱《Only You》
  3. 《在黑暗中說的鬼故事》嚇到椅子狂晃！「稻草人神秘巧合」網：女鬼親戚
  4. 翊萱菜市場挖寶「全身只花800元」　偷拍路人3個月練成設計師
  5. 吳宗憲爆KID「被關禁閉1個月」　原因曝光…全部人傻眼了！
  6. 2年後拍續集「演員長相變了」　導演承認：電腦修圖「返老還童」
  7. 楊麗音「捏爆釋迦」比喻貞操　教孫女：太早被男人睡沒價值！
  8. 李玉璽「失戀暴肥」又甩肉成功！鬆口跟前任溫妮：還是朋友
  9. Janet小產沒坐月子就上工！　容嘉曝黃立成床頭放「她」照片7年
  10. 楊大正放話：聽老楊的...沒在開玩笑！　祭出超重量級大咖撲台開唱

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366