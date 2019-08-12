劉以豪慶生直播「戴墨鏡」　跨行歌手...竟因司機的一句話！

記者蔡琛儀／台北報導

劉以豪今天歡慶33歲生日，同時也推出晉升歌手後的首支單曲，MV也選在今日中午12點正式上線，首播日子選在生日當天，身為壽星的他也特別把這天留給粉絲，同時開臉書直播與大家一起觀看MV首映慶生，只見他頻頻直呼：「老天鵝！好可怕！」更搞笑戴起逗趣的墨鏡掩飾興奮心情，看著自己當「歌手」的演出，他表示，雖然以前當模特兒拍過很多MV，但第一次拍自己的MV，一個人對嘴時會不自在。

▲▼ 劉以豪今天邊慶生邊看MV首播。（圖／何樂音樂提供）

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粉絲提問這次錄製新歌的緣由，他表示某次搭車時司機特別對他說，非常喜歡電影的版本，但怎麼沒有完整版歌曲，他坦言：「目前對於歌手身分戰戰兢兢，自己一年去不到KTV兩次，都是劇組殺青後一起去，而且通常都是落跑。」現在會聽多種類型音樂，也嘗試寫寫東西，希望不會只是劇中的人，也說說自己劉以豪的話。

唱片公司獻上火龍果、紅蛋兩樣好禮祝賀，象徵樂壇之路「紅紅火火」， 還精心準備好料「豬腳麵線」讓他品嚐，象徵過運、添加好運氣，他笑說到今天為止已經吃了4顆蛋糕，昨天也跟朋友聚餐，「比較沒在過生日，都是和家人一起度過，不會去太熱鬧地方過，喜歡去看看海、看看樹，這樣很舒服。」打趣說：「腹肌不好練、不吃又浪費」。

▲▼ 劉以豪收到唱片公司送的火龍果和紅蛋。（圖／何樂音樂提供）

談及生日願望，他則表示希望除了《有一種悲傷》這首歌，「有機會推出下一首，會試著寫下我在山裡的感受、有自己想法，會比較陽光快樂的歌曲；接著祝福，希望大家每天都能找到一個快樂的平衡點，很知足！」