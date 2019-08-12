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王羽中風4年近況曝光「插鼻管＋失智無法說話」　女兒嘆：是時候了

記者洪文／台北報導

76歲「獨臂刀王」王羽曾經2度中風，4年來近況成謎，今年獲選為金馬獎終身成就獎。他的二女兒王加露12日首度曝光父親近況，他目前行走需靠輪椅、進食需靠鼻胃管，甚至無法說話，只能從他短暫的肢體動作、眼神解讀想法。她向《ETtoday》證實，王羽不會參加金馬獎，「初步討論是我們姊妹一起上台代領，尚未決定。」

▲王羽。（圖／本報資料照）

▲王羽。（圖／本報資料照）

王加露在臉書指出父親王羽過去時常亂發脾氣、嫌這嫌那，也會動不動就威脅脫離父女關係，甚至在醫院長廊咆哮拒絕復健，住院一星期便跌跌撞撞逃離醫院。反觀如今，她透露：「我的父親是一個行走需靠輪椅，進食需靠鼻胃管， 日夜需要有人翻身拍痰照護的失智老人，我的父親不説話，每個來探視的人，會想辦法從他短暫的肢體動作和眼神解讀他們自己想要解讀的。

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為了照料重病在床的父親王羽，王加露形容3年來「天天過著父親節」，像是公務員般夾在家庭和醫院兩邊跑，「不單單為你身體的大小狀況奔波， 還有看護之間剪不斷理還亂的人事糾紛，更常常與長輩熱心老友們在照顧意見上有分歧而備感壓力。」她透露，王羽5個月前因爲呼吸衰竭被推進加護病房，還好她禱告求上帝的幫助， 最後做出插管的決定， 並讓他在加護病房裡受洗成為基督徒，第二天開始病情才奇蹟似的大逆轉，「我知道，你已深深的蒙主恩典。」

談到父親王羽獲選為金馬獎終身成就獎的得獎者時，王加露坦言：「當下第一反應竟然是『糟了』，我為你開心， 我也為你悲哀， 開心你一生在演藝事業上的努力終穫回報， 可悲的是， 我不能將你孱弱的身軀推上舞台， 我不捨，更不要眾人的敬意瞬間被錯愕的淚水取代。」她透露，望著父親的雙眼，從眼神中看到驚喜與安慰，但得到的依舊是一片淡定和沈默，「我的心默默告訴我， 如果照顧的重擔落在我肩上， 是上帝的旨意，那麼生為你女兒， 能站出來為你發聲， 便是上帝交付給我的使命。」

王加露接受《ETtoday》訪問證實，父親王羽不會參加金馬獎，「初步討論是我們姊妹一起上台代領，尚未決定。」對於外界關心父親的近況，她感嘆：「好的，我想也該是時候了，但是希望大家不要偷拍，保有他的隱私。」

王羽女兒王加露臉書全文（經作者授權轉載）

前幾天父親節剛過， 什麼是父親節? 爸爸重病後， 我每天都在過父親節
三年半前， 我失去了一個父親， 也得到了一個父親

這個父親再也不會亂發脾氣， 再也不挑食， 嫌這嫌那， 也不會動不動就威脅和我脫離父女關係
這個父親再也沒辦法像8年前中風那次在醫院長廊對我咆哮拒絕去復健， 更無法在醫院只待一星期就跌跌撞撞逃離醫院
這個父親再也不是那個可以為我隻手撐起半邊天的超人父親

我的父親， 是一個行走需靠輪椅，進食需靠鼻胃管， 日夜需要有人翻身拍痰照護的失智老人
我的父親不説話，每個來探視的人，會想辦法從他短暫的肢體動作和眼神解讀他們自己想要解讀的

因為是曾經的大俠， 因為好勝逞強的個性， 理所當然眾人寄予無比厚望， 嘗試各種療程，高壓氧， 針灸， 推拿， 另類....盼望有一天奇蹟出現， 但三年多過去了，看著你日漸消瘦的身影，所有這些方法對你到底是幫助還是身體的負擔， 沒人知道， 因為你始終沒開口

老實說， 我腦子不止一次的劃過自私和不孝的念頭
「 意識不清楚也好，願意乖乖配合的病人大家照顧起來都輕鬆 」

不敢想像要是有天你清醒了看到自己變這樣， 以你的脾氣一定會遷怒身邊所有的人， 那才是我惡夢的開始
最初的頭一年，我去看了許多長照中心， 有華麗氣派像旅館的， 有老舊淒涼得讓人鼻酸的

他們說， 孝順的子女怎麼可以就這樣輕易放棄老爸？
他們說， 你的老爸不是平常人， 他是永遠的大俠， 大俠不可以住在這種遭人遺棄的角落
於是， 我像公務員般夾在家庭和醫院兩邊跑，不單單為你身體的大小狀況奔波， 還有看護之間剪不斷理還亂的人事糾紛，更常常與長輩熱心老友們在照顧意見上有分歧而備感壓力

你的威嚴和你的壞脾氣， 讓我們一心只想逃離，我們不敢也不懂如何親近自己的爸爸，因為「怕」早已淹沒所有的愛
小時候聽到夜深酒醉的你回家立刻嚇得躲在被窩裡裝睡；長大了想盡辦法出國深造和獨立；結婚後一週一次的聚餐也不過就是交差了事。諷刺的是，自從你生病後， 短短三個月內我往返病榻前的次數， 已經比兩年之內所有見面的次數還多
現在，是責任感也好， 是補償作用也罷， 陪伴在你身邊， 像是一點一滴在修復我們父女間的感情
但沒有你現在的沈默不語，我們父女不會有這樣的機會。這個我敢肯定

上個月得知你是今年金馬獎終身成就獎的得獎者時，我當下第一反應竟然是「糟了! 」
我為你開心， 我也為你悲哀， 開心你一生在演藝事業上的努力終穫回報， 可悲的是， 我不能將你孱弱的身軀推上舞台， 我不捨，更不要眾人的敬意瞬間被錯愕的淚水取代

望著你雙眼，很想從你眼神中看到驚喜，看到安慰，但得到的依舊是一片淡定和沈默。我的心默默告訴我， 如果照顧的重擔落在我肩上， 是上帝的旨意，那麼生為你女兒， 能站出來為你發聲， 便是上帝交付給我的使命

五個月前， 你因爲呼吸衰竭被推進加護病房，我禱告求上帝的幫助， 最後做出插管的決定， 並讓你在加護病房裡受洗成為基督徒的第二天開始， 病情奇蹟似的大逆轉， 我知道， 你已深深的蒙主恩典

所以我告訴你們，凡你們禱告祈求的，無論是什麼只要信是得著的，就必得著 。(馬可福音11:24)

不僅如此，上帝甚至顧念著你， 終身成就獎，就是主必大大賜福予你的最佳見證
回想你生病前的模樣，你說話的語氣， 你的豪氣， 我知道我的老爸不會願意讓大家看到他現在的樣子， 因為他的自尊， 他的面子， 和他永遠的不服輸

所以，請記住他螢幕上一身傲骨的大俠風采， 並永遠留存心底，這是他投身電影界的最大成就， 最大貢獻，也是他最大心願

人非有信，就不能得上帝的喜悅；因為到上帝面前來的人必須信有上帝，且信衪賞賜那尋求衪的人。
(希伯來書11:6)
 

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