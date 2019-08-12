李玉璽「失戀暴肥」又甩肉成功！鬆口跟前任溫妮：還是朋友

記者林奕如／台北報導

李玉璽、陳彥允客串演出TVBS《女力報到》，飾演梁瀚名、鯰魚哥高中同學，聊到同學會經驗，李玉璽自爆初戀是國中同學，「曾一起參加高中同學會，分手後也有各自去參加同學會。」他1月和交往1年溫妮分手，「失戀暴肥」後又甩肉成功，被問到前任，他說：「還是朋友。」

▲李玉璽、陳彥允客串《女力報到》。（圖／TVBS提供）

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李玉璽談感情一向大方，也不避諱回答，和歷任女友分手，他說：「我盡量都是和平，不要樹立敵人。」之前去廣州拍戲100天，失控飲食，因此暴肥走鐘，甚至褲子穿不下，連師兄畢書盡都說：「你胖了。」他趕快鏟肉回復原樣，一個月甩肉5公斤，「主要是體脂下降到16%。」

▲梁瀚名（左起）、楊雅筑、李玉璽、李玉璽、鄭亞、鯰魚哥。（圖／TVBS提供）

李玉璽、陳彥允這次客串演出，飾演梁瀚名及鯰魚哥的高中好友，4人之前都互相認識，鯰魚哥透露，之前有寫歌，去老鷹音樂和老闆李亞明聊過，他說：「我差一點進入公司，不然變成老鷹五少了。」眾人笑打鬧那現在音樂夢怎麼熄滅了，他笑回：「我還是有發歌，但專輯宣傳期過了2年了。」

許久沒參與戲劇演出的陳彥允說：「我已經三個月沒有好好的打理自己，都在忙著為新單曲做準備，今天要有好的體態演出，所以昨天特地到健身房運動一整天。」他今拍攝同學會劇情，坦言算是人生第一個同學會，因為個性獨來獨往，沒有什麼同學找他，被李玉璽提醒，他才恍然大悟，5年前合拍《我的少女時代》演員都還有聯絡、偶爾聚會，也算是有同學會，陳彥允：「一段時間沒見，大家質感提升，都發光了。」