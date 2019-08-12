鄧倫被轟：你戲演得太爛了！網心疼搜出「未紅前受訪被排擠」畫面

記者林奕如／台北報導

鄧倫、馬思純主演《加油，你是最棒的》愛奇藝台灣站獨播中，鄧倫在劇中飾演打拼十年卻成為一位過氣藝人，他日前專訪時也坦言，角色很像剛出道時的自己，一直在試戲被打槍：「曾經也有人跟我講過這樣的話， 『你戲演得太爛了，你根本就不適合當演員』。」

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▲鄧倫專訪時透露試鏡時被人打槍：「你戲演得太爛了。」（圖／愛奇藝台灣站提供）

面對這樣的重話，鄧倫當時很喪氣，認為可能自己確實不適合當個演員，幸好遇見更多前輩、老師與導演，不斷鼓勵鄧倫如何表演會更好，累積實力，讓他重拾信心：「慢慢的積累，不光讓我在我的職業上有信心了，讓我對自己這個人也有信心。」而劇中有一幕鄧倫在電影發布會上被邊緣化，熱心網友也找出他尚未大紅時，媒體聯訪時被擠在旁邊的過程，不禁心疼大呼：「倫哥從名不經傳到現在的成績真的也是苦過來的。」

▲鄧倫、馬思純拍戲自然演出。（圖／愛奇藝台灣站提供）

他和馬思純私交甚篤，在片場都會互相吐槽，記者笑問：「一般是你贏嗎？」他驕傲表示：「大部分是這樣，因為我們關係太好，我們倆也太熟。」他說跟特別了解和特別熟的人，可能很難好好說話，就是好好說話會顯得很客氣很見外。

▲鄧倫為戲扮女裝。（圖／愛奇藝台灣站提供）

兩人在劇中許多橋段彷彿本色演出，其中一幕鄧倫在浴缸拍宣傳照的橋段，故意拉下馬思純瘋狂潑她水，導演喊卡之後馬思純也作勢要教訓鄧倫：「我都快被你潑得半死了！」讓現場眾人笑翻。網友也對兩人組合持高度肯定：「鄧倫跟馬思純搭配起來，蠻有火花的」、「馬思純演技真的可以，一點都不尷尬，搭我倫很棒」。