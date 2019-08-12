蔡依林認了回阿信簡訊！　親揭雙方「最新進展」超曖昧

記者翁子涵／台北報導

五月天阿信日前在Youtube釋出和蔡依林合作的《玫瑰少年》五月天版本，事後也招認已傳訊邀約蔡依林合作，蔡依林則在底下留了七個月亮符號，對此，她今出席家扶基金會活動，被問符號的意思？蔡依林神秘笑說：「解釋就不美啦，為什麼要解釋？」再添曖昧氛圍。

▲蔡依林今出席家扶基金會公益活動。（圖／記者湯興漢攝）

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近來2人頻被湊成對，稍早她在IG曬出貓咪和貓頭鷹彈樂器的畫作，也被網友猜測和阿信有關，對此，蔡依林解釋畫作是在摩洛哥買的，單純覺得很可愛、很美才PO，跟阿信無關，至於有無回應阿信的邀約簡訊？她則說有回，但是否真的合作，還要看一下自己的行程。

▲▼蔡依林坦言對於結婚生子沒有規劃時間表。（圖／記者湯興漢攝）



談到日前林志玲閃婚一事，被問會不會也想結婚生子？蔡依林說：「不是別人怎麼做，我就要怎麼做」，強調自己沒有安排時間表，「有些人有安排每個年紀要幹嘛，這是我很佩服的，但我永遠不知道我的未來會怎樣」。

蔡依林表示自己只想好好活在當下，「而且感情瞬息萬變，我沒有一定要這場戀愛談多久，是無法控制的，也不能設定了目標，然後就隨便抓一個人吧」，談到另一半條件，她則表示：「還是要看感覺，看有沒有吸引力」。