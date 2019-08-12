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鍾明軒訪問勞動部長出包！　網灌爆YT狂罵「沒禮貌」…他認：有點太超過

記者潘慧中／綜合報導

鍾明軒常針砭時事，嗆辣的說話風格吸引不少網友關注，日前剛訪問完教育部長潘文忠，他9日上傳最新影片「勞動部長我來了！」再度引發討論，怎料過程中脫口「工作人員不要說話好不好」的一句話，意外招惹不少罵聲，對此，他也在留言區澄清了。

▲▼鍾明軒訪問勞動部長出包！（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲鍾明軒的訪問方式引發爭議。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

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當勞動部長許銘春宣傳國際技能競賽時，剛好提到上一屆是在阿布達比舉行，鍾明軒聽了馬上接話：「台灣人可能沒有國際觀，不知道阿布達（比）是什麼地方？阿布達比是一個國家？」

▲▼鍾明軒訪問勞動部長出包！（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲▼鍾明軒希望勞動部長解釋一下阿布達比。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲▼鍾明軒訪問勞動部長出包！（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

鏡頭後的工作人員連忙說：「阿布達比就是在那個…」，話都還沒說完，鍾明軒便直接打斷對方：「工作人員不要說話好不好。」這段互動乍看很有他的個人風格，卻讓部分網友覺得他很沒禮貌，「有沒有覺得你講話有點太直接」、「說話很直跟沒禮貌只有一線之隔」、「講話態度能不能注意點啊？」

▲▼鍾明軒訪問勞動部長出包！（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲▼看到網友罵聲連連後，鍾明軒連忙在留言區澄清了。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲▼鍾明軒訪問勞動部長出包！（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

眼看部份網友罵聲不斷，鍾明軒在留言區解釋工作人員正是掌鏡者，對方同時是他的經紀人兼朋友，針對被罵沒禮貌的部分，他認為這個批評很可愛，其實他拍片很常跟對方互動，「在很多第一次看到的人眼裡有點太超過」，但他仍很感謝網友的提醒，也希望大家別模糊了這次訪問的重點。

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鍾明軒, 煎熬弟

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