記者林彥君／台北報導

汪建民和作家呂如中上高點綜合台《震震有詞》，分享照顧失智症雙親的心酸點滴，呂如中說照顧中風的爸爸15年來，不知道爸爸失智，長期處於高壓狀態讓他氣到崩潰，「照顧到最後3年，發現爸爸床底下有一堆藥丸沒吃，頓時覺得過去這10多年來是為了什麼？氣到差點要打爸爸。」

▲呂如中上節目談論爸爸病情 。（圖／翻攝自呂如中臉書）

因為媽媽出面阻止要他別管了，呂如中因此對爸爸視而不見長達半年，直到自己因為長期壓力得了眩暈症送急診，他驚覺媽媽也無法照顧他，甚至媽媽之後進了醫院，他才首次向哥哥跟姐姐發出求救信，哥姐接手照顧媽媽。呂如中求助過心理醫生、上心理成長課程，理解「父親不是故意變成這樣的。」而讓他慢慢放下，直到父親離世，呂如中十分遺憾未能給父親一個擁抱。

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▲呂如中（左1）和汪建民（右2）上節目談失智家人。（圖／和展影視提供）

汪建民的媽媽從發現腫瘤到中風、失智的11年來，都是他與妹妹在照顧，汪建民回想某日去安養中心探望，媽媽的眼神明顯知道她已經不認得他，很懊惱以前沒有多陪伴媽媽，手機裡的照片竟然都是媽媽生病後的照片，現在希望能撥空多陪伴。

汪建民說這10多年來經歷過情緒失控，甚至對母親講話很大聲，後來與同樣有照顧過失智症經驗的朋友交流，慢慢找到跟母親相處的模式，汪建民說：「記得媽媽看我穿破的牛仔褲會笑，我恨不得把西裝褲也剪破，換媽媽開心的笑容。」



