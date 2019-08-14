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山田孝之愛演真人真事「清新到暗黑」《AV帝王》增胖穿大內褲零偶包 會見本尊取經

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

 ▲《AV帝王》精彩專訪，以及全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期三上午十一點首播、星期一下午兩點重播的《星光好選喆》。

記者王筱筑主播簡立喆／專訪報導

Netflix最勁爆、最大尺度的原創日劇《AV帝王》於近日上線，故事改編小說《全裸監督村西透傳》，日本實力派偶像山田孝之精湛詮釋80年代情色產業呼風喚雨的前衛日本AV導演村西透波，將村西瘋狂的前半生真實呈現，山田孝之不但犧牲色相穿著白內褲拍片，更有大量裸露鏡頭，甚至親自調教AV女優演戲。勇於挑戰自我的山田孝之，近年來演技有目共睹，他也數度挑戰詮釋真人真事改編作品，戲路越來越寬，從清新逐漸走向暗黑路線，演出卻都駕輕就熟，不外乎是得獎常勝軍的實力派演員。

▲《AV帝王》劇照。（圖／Netflix提供）

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▲山田孝之在《AV帝王》詮釋80年代日本AV導演村西透波傳奇經歷。（圖／Netflix提供）

山田孝之常常演出真人真事改編的作品，在2005年《電車男》中飾演純情呆萌大男孩，感人演出贏得影迷們讚賞，也讓初次擔綱電影男主角的他聲名大噪，接著他慢慢轉型，演出各式較為粗獷或反派的角色，在2013年電影《凶惡》藉由他飾演的記者藤井修一對死刑犯訪談和追蹤，爆出逍遙法外的罪大惡極，2017年的單集日劇《破獄》他與名導北野武合作，演繹日本史上最兇惡「越獄犯」白鳥由榮的經歷，每次的真實事件改編作品演出，總是讓人耳目一新，這次山田孝之拍攝《AV帝王》可說是從影生涯最大尺度，他為拍攝這部18禁影集，還特地「觀摩」了許多A片，更與村西透波本尊相見歡。

▲山田孝之當年在《電車男》中飾演純情宅男。（圖／《電車男》劇照）

▲山田孝之當年在《電車男》中飾演純情宅男。（圖／《電車男》劇照）

「日本色情皇帝」村西透是泡沫經濟時代發跡的三級片導演，這位真實人物曾有7次犯罪前科，欠債高達 50 億日幣，還曾被美國司法當局要求判處370年刑期，而且他總是喜歡在拍片時只穿著內褲導演，因此山田孝之這次也在戲中裸上身真實還原，但他表示在拍攝《AV帝王》前，並不知道村西透導演的存在，還請教了男性長輩，他為了要研究這號傳奇人物開始閱讀原著，卻也讓他非常感興趣，也覺得村西本非常有趣又有著曲折人生的人物，在拍攝之前，山田孝之也拜訪了村西透本尊，兩人相談甚歡，山田孝之則透露近距離的觀察這位高齡70歲的情色大師，發現到他仍然處在很戲劇化的氛圍裡面。

▲《AV帝王》劇照。（圖／Netflix提供）

▲山田孝之(中)為了演出《AV帝王》做足功課，還拜訪了村西導演本尊，甚至增胖單穿內褲，犧牲很大。（圖／Netflix提供）

山田孝之在拜訪完村西透波後，對於演出更加有方向，除了揣摩村西大膽挑戰日本影視禁忌與刻板印象的個性，還特地增胖，在身形、聲音與神情上做出改變，更加與本尊的外型、說話方式相像，就為了精準重現本人的戲劇張力與個人魅力，而山田孝之的表演更是本劇精髓中的精髓，從裡到外的形象也「神還原」，外加與潛力女星森田望智飾演的傳奇AV女優黑木香有許多香豔互動，有也讓影集有滿滿看頭！

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NETFLIX, 山田孝之, AV帝王, 村西透, 星光好選喆

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