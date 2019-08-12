連千毅2度向吳宗憲下戰帖！　拿出家產比拼「看誰超跑多」

記者劉宜庭／綜合報導

吳宗憲日前評論網紅，「沒有素養、拿起機器直播就叫網紅」，引發館長、連千毅不滿。連千毅10日開直播反擊，「你30幾歲的時候還沒我有錢啦！不要說我們沒資格。」事隔2天，他更直接向憲哥下戰帖，預告今（12日）晚將直播，比拼粉絲觀看數及超跑數量。

▲連千毅不滿吳宗憲日前評論網紅的言論。（圖／翻攝自YouTube、Facebook／連千毅）



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吳宗憲日前開設「JackyWu's VLOG」，影片開頭就嗆某些網紅只會對著鏡頭大罵三字經就夠了，「網路的朋友要加油」，吳宗憲說，「不是說看不起你們，而是你們沒有經過素養，沒有經過長時間的養成就叫做沒有素養。莫名其妙，拿起機器就要開始直播，這樣就叫做youtuber、網紅，錯，那會是個屁。」吳最後表示，「我有資格訐譙網紅，因為我是第一代網紅。」就是這番話引起館長和連千毅不滿。

對此，連千毅10日開直播表示，自己一直都是憲哥鐵粉，平常也很喜歡唱憲哥的歌，更欣賞憲哥年輕時努力工作的態度，但對於看不起網紅的那一番話，他直言很不認同，「不是說我們網紅還要經過你們藝人、拜碼頭，時代不一樣了，不要在那邊說我們夠不夠資格。」

連千毅除了反嗆吳宗憲：「你直播有沒8萬人過？我直播最高400萬人啦。」同時，他還直接下戰帖，歡迎吳宗憲找旗下藝人一起來對開直播，看看同時在線上誰的人數最高，「你只要能每天直播破萬，1天我就捐1萬，500天破我就捐500萬，我說到做到。我一個人（對你們）就好，輸一個人我就給1000。」

▲吳宗憲對說錯話道歉。（圖／記者林彥君攝）



吳宗憲12日露面錄影時，坦言並不認識連千毅，也沒有看對方的影片，對於近期連續被館長和連千毅開嗆，他透露曾經反省，「有時候我躺在床上，想著自己哪裡做錯了？為什麼容易樹敵？」同時，他也認了自己禍從口出，當眾鞠躬道歉：「我們這個行業經常嘴巴會得罪人，有什麼失禮的地方，不對的地方請多原諒，我也檢討自己，也找不出太多的問題，除了比較喜歡生小孩，也沒有別的興趣。」

不過，連千毅不知是否尚未得知吳宗憲道歉的消息，再度向憲哥下戰帖。據《三立新聞網》報導，他稱有憲哥粉絲跑去他臉書嗆「比誰超跑多」，決定將於今晚9點直播，除了要比較粉絲、流量數，他還要拿出家產比拼，看誰的超跑更多。