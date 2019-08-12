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蔡依林現身鬆口「我真的會開演唱會」　巡演最新進度曝光了！

記者翁子涵／台北報導

蔡依林今出席家扶基金會「2019無窮世代」記者會，透露自己學生時代只懂得補習、考上好學校，很羨慕放牛班的學生，就算明天要考試也無所謂，以前還會開玩笑地問羅志祥「你們放牛班都在幹嘛？」讓全場大笑，她接著解釋：「感覺他很會玩樂啦，我就是那種被訓練得很乖的人」。

▲▼蔡依林出席家扶基金會「2019無窮世代記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔡依林今出席家扶基金會「2019無窮世代記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

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談到年底將展開新一套巡演，蔡依林表示目前雖還不確定唱幾場，「但跨年我真的會開演唱會，等我拍好海報再跟大家講」，透露演唱會主題和《怪美的》專輯有關，被問會否像以往演唱會一樣大展特技？她笑說：「在《Myself》巡演把高難度動作都用完了，這次希望輕鬆好玩就好」，至於嘉賓部分，蔡依林則表示：「我要看一下內容有沒有地方可以塞嘉賓」。

▲▼蔡依林出席家扶基金會「2019無窮世代記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼蔡依林透露年底開唱主題和專輯《怪美的》有關。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼蔡依林出席家扶基金會「2019無窮世代記者會」。（圖／記者湯興漢攝）

日前她赴摩洛哥、葡萄牙、西班牙等地遊玩，被問是否有豔遇？蔡依林笑回：「為什麼一定要有豔遇？」透露是和姊妹淘出遊，團進團出沒有機會，「覺得自己漂亮就好，沒關係」，但也表示摩洛哥的男生深髮色蠻帥的。

今年是她出道20年，日前她也轉發剛出道時受訪的影片，蔡依林表示看完後第一反應是覺得自己怎麼會待在這裡這麼久，「好像過蠻長一段時間，不知道自己在這圈子的意義是什麼，也會覺得怎麼有那麼多粉絲很訝異」，但現在她越活越自在，已能快速消化低谷，對自我的評價不會再像以前一樣可怕。

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