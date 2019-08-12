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鋼鐵人《復仇者4》首座「影帝」　走到後台「私下暖舉」網推：真正英雄

記者洪文／綜合報導

「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）漫威告別作《復仇者聯盟4：終局之戰》上映之後，12日在「青少年票選獎」（Teen Choice Awards）首度以該片拿下「影帝」獎座。支持他的小粉絲在後台與他見面，其中一位男孩爆哭，他立刻溫暖地給予安慰，受到網友狂讚：「真正的英雄！」

▲▼小勞勃道尼以《復仇者聯盟4》奪下「青少年票選獎」動作電影最佳男主角。（圖／CFP）

▲小勞勃道尼以《復仇者聯盟4》奪下「青少年票選獎」動作電影最佳男主角。（圖／CFP）

《復仇者聯盟4：終局之戰》在「青少年票選獎」拿下4座大獎，包括「動作電影類」最佳影片、最佳男主角、最佳女主角，而「薩諾斯」喬許布洛林另外拿下「不分類」最佳反派。而《蜘蛛人：離家日》以及男女主角湯姆霍蘭德、贊達亞則在「暑假電影類」拿下最佳影片、男女主角。

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▲▼小勞勃道尼以《復仇者聯盟4》奪下「青少年票選獎」動作電影最佳男主角。（圖／CFP）

▲小勞勃道尼。（圖／CFP）

收到「影帝」獎座之後，小勞勃道尼走到後台致謝，一群cosplay「鋼鐵人」的小粉絲相當興奮，其中一位小男孩緊張地說：「Oh My God！我要哭了！」他立刻向前安慰對方：「好喔！太多囉！」這句話智慧又溫暖，且充滿「鋼鐵人」的風格，相信將帶給這位小男孩永遠難忘的印象。

▲▼小勞勃道尼以《復仇者聯盟4》奪下「青少年票選獎」動作電影最佳男主角。（圖／CFP）

▲小勞勃道尼被一群「小鋼鐵人」圍繞。（圖／CFP）

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「青少年票選獎」是小勞勃道尼演出《復仇者聯盟4：終局之戰》首座「影帝」獎項，漫威工作室已瞄準明年奧斯卡，準備在接下來的獎季為他造勢。導演喬羅素坦言，小勞勃道尼憑著最後4部漫威電影的驚人表現，比任何人都應該獲得一座奧斯卡獎，「當他看著奇異博士的那一刻，他的臉上、眼神傳遞著訊息：『他知道只有一個解決方式，就是彈動手指，讓自己死去。』」

「青少年票選獎」得獎名單（電影類）

動作電影最佳影片
《復仇者聯盟4：終局之戰》

動作電影最佳男主角
小勞勃道尼／《復仇者聯盟4：終局之戰》

動作電影最佳女主角
史嘉蕾喬韓森／《復仇者聯盟4：終局之戰》

最佳反派
喬許布洛林／《復仇者聯盟4：終局之戰》

暑假電影最佳影片
《蜘蛛人：離家日》

暑假電影最佳男主角
湯姆霍蘭德／《蜘蛛人：離家日》

暑假電影最佳女主角
贊達亞／《蜘蛛人：離家日》

科幻／奇幻電影最佳影片
《阿拉丁》

科幻／奇幻電影最佳男主角
威爾史密斯／《阿拉丁》

科幻／奇幻電影最佳女主角
娜歐蜜史考特／《阿拉丁》

劇情電影最佳影片
Netflix《禁忌世代：邂逅》

劇情電影男主角
希羅范恩斯提芬 ／Netflix《禁忌世代：邂逅》

劇情電影女主角
約瑟芬蘭福德／Netflix《禁忌世代：邂逅》

喜劇電影最佳影片
《瘋狂亞洲富豪》

喜劇電影最佳男主角
諾亞森迪尼奧／Netflix《限時完美男》

喜劇電影最佳女主角
蘿拉馬拉諾／Netflix《限時完美男》

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青少年票選獎, 鋼鐵人, 漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4, 復仇者聯盟：終局之戰, 復仇者聯盟4：終局之戰

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