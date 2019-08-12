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她懷孕讓婆婆「住垃圾屋」　網聽理由傻眼：最惡毒媳婦！　

記者李欣容／台北報導

年代MUCH熱播戲劇《老有所依》受到上周五收視飆破1.72，兩大劇情引發共鳴，江木蘭（劉濤 飾）的爸爸跟爺爺不顧女兒反對，堅持住養老院，而王倩一飾演的媳婦竟把婆婆趕出去，讓她住在垃圾屋裡，引來觀眾罵聲，封她為最惡毒媳婦。

▲▼ 劉濤不捨父親住在養老院 。（圖／年代MUCH提供）

▲劉濤不捨父親住在養老院 。（圖／年代MUCH提供）

劉濤劇中父親與爺爺為了不拖累兒女，自己報名住養老院，讓她很不能理解，因為她認為只有不顧爸媽的兒女，才會讓父母住養老院，但父親卻一吐心裡話，「我們老了，更需要一些老伙伴，待在家又憋悶，又妨礙你們生活，在養老院有好多老伙伴可一起下下棋、唱戲、聊聊天，同年齡才有共通語言。」這才軟化她的心。

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▲▼ 劉濤不捨父親住在養老院 。（圖／年代MUCH提供）

▲亞芝（奚美娟 飾）被發現住在前身是「垃圾房」的小屋。（圖／年代MUCH提供）

此外，另一高潮是劉濤到弟弟家後竟發現，弟媳王倩一將後母丟在又小又黑的垃圾房居住，王倩一更大言不慚稱把婆婆趕出去，是為了讓肚子裡的兒子住在婆婆房間，讓劉濤氣得作勢動手打她，該片段也讓粉絲大罵王倩一在劇中根本是最惡媳婦。

▲▼ 劉濤不捨父親住在養老院 。（圖／年代MUCH提供）

▲▼ 劉濤不捨父親住在養老院 。（圖／年代MUCH提供）

▲劉濤、王倩一爆衝突。（圖／年代MUCH提供）

《老有所依》主打家庭牌，劇情老人社會照護議題引發觀眾共鳴，博得高收視率，周一至周五年代MUCH38頻道晚間8點首播，MOD壹綜合312則在晚間９點播出。

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

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老有所依, 劉濤, 王倩一

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