車銀優台北見面會最貴4580...地點曝光！全場都可近距離擊掌

記者吳孟庭／綜合報導

南韓男團ASTRO出身的車銀優，演紅《我的ID是江南美人》，日前宣布將在台舉辦單獨見面會，時間訂在10月20日（日）晚間6點，場地也出爐，至於粉絲最關心的票價也公開，最貴4580，並有全場擊掌、合照、親簽海報、簽名會等福利。

▲車銀優台北見面會最貴4580...地點曝光！（圖／亞士傳媒提供）

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正在拍攝電視劇《新入史官丘海昤》的車銀優，隨著戲劇將於9月底播畢，宣布10月底開始舉辦首次單飛亞洲巡迴《JUST ONE 10 MINUTE》粉絲見面會。見面會名稱取為「JUST ONE 10 MINUTE」，他希望以個人之姿與粉絲們共度快樂時光，在使出渾身解數後，能在短短10分鐘內就讓大家深陷其魅力之中。

▲車銀優台北見面會全場都可近距離擊掌。（圖／亞士傳媒提供）

《JUST ONE 10 MINUTE》台北場粉絲見面會預計於10月20日晚間6點在國立台灣大學綜合體育館一樓舉辦。票價分為A區4580元、B區3680元、C區2880元及身心障礙優待票2290元，不但可以全場擊掌、送限量海報，更會抽選粉絲獲得合照、親簽海報與簽名會等福利，門票將於8月24日上午11點在KKTIX售票系統及全家便商店機台開賣。