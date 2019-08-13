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巨星們一字形容《好萊塢》 瑪格羅比演謀殺案女星 自爆「足下有玄機」

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

  ▲全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期三上午十一點首播、星期一下午兩點重播的《星光好選喆》。

記者王筱筑主播簡立喆／專訪報導

電影《從前，有個好萊塢》是好萊塢鬼才導演昆汀塔倫提諾最新導演作品，卡司一字排開無比驚人，由演技派巨星李奧納多狄卡皮歐與布萊德彼特兩大男神，與性感女星瑪格羅比、達科塔芬妮、艾爾帕西諾等超大咖齊聚一堂飆戲，電影票房也創下近年昆汀導演的個人佳績，片中兩大男神闖蕩好萊塢浩瀚星路的兄弟情誼感動不少影迷，而片中不容忽視的「嬌點」瑪格羅比，下足功夫詮釋60年代的好萊塢女星莎朗蒂，從扮相到演出，都將真人模仿得惟妙惟肖，引起影迷們的熱烈討論，昆汀導演率領李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比接受訪問，大方分享合作過程，以及電影幕後小祕辛。

【影評】《從前，有個好萊塢》　拿電影造夢，用暴力寫詩

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▲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特兩大男神合作《從前，有個好萊塢》。（圖／双喜提供）

這部「寫給好萊塢的一封情書」的電影，演員們在被問到各自在片中角色，要用一個字來形容，李奧納多表示自己是「懷疑」，他所飾演的大明星瑞克達爾頓，不斷懷疑自己前途會完蛋的，布萊德彼特演出瑞克長期合作的替身搭檔克里夫布茲，則代表著「接受」，因為他什麼都甘之如飴，覺得只要活著就是福，瑪格羅比則說自己飾演的好萊塢新星莎朗蒂象徵著「希望」，因為她是個懷抱著光明前程希望的人。

▲▼《從前，有個好萊塢》瑪格羅比。（圖／双喜提供）

▲瑪格羅比在《從前，有個好萊塢》神還原女星莎朗蒂樣貌。（圖／双喜提供）

電影中不時有特殊的特寫鏡頭，如布萊德彼特的肌肉特寫鏡頭、李奧納多藍眼睛裡的眼淚與皺眉表情，最特別的是瑪格羅比片中看電影時，翹腳露出的腳丫子，瑪格羅比自爆拍那場戲時，在某些細節下「足」功夫，她説：「除了將腳底板塗髒以外，我的腳上其實有一些刺青，所以的確有用妝把刺青蓋掉。」

▲▼《從前，有個好萊塢》瑪格羅比。（圖／双喜提供）

▲《從前，有個好萊塢》瑪格羅比劇照。（圖／双喜提供）

瑪格羅比在電影裡飾演的莎朗蒂真有其人，她是當年女神級的明日之星，也是片中帶到60、70年代真人真事、震驚世人的「好萊塢謀殺案」主角，莎朗蒂在懷胎8個月時，遭到美國史上惡名昭彰殺人魔曼森指使信眾謀殺，她與腹中胎兒身中16刀，與朋友慘死在比佛利豪宅中，這件好萊塢影史上令人震驚的往事，也成為昆汀拼湊好萊塢的回憶片段，並加以改寫。

▲▼《從前，有個好萊塢》瑪格羅比。（圖／双喜提供）

▲瑪格羅比詮釋莎朗蒂唯妙唯肖，獲得讚賞。（圖／双喜提供）

瑪格羅比表示在詮釋當年好萊塢最具潛力新星莎朗蒂時，做了許多功課，也有新發現：「我在某處有讀到，莎朗蒂討厭穿鞋子，所以她常常光著腳丫走來走去，如果她去餐廳非得穿鞋，她會在腳上綁條繩子，假裝穿著涼鞋。」，一旁的昆汀導演也連忙補充：「不只這樣，她還會把橡皮筋繞在腳趾上，看起來像是穿夾腳涼鞋。」，另外瑪格羅比也回憶曾看過莎朗蒂一張梳化室拍攝的照片，在她背後有一幅畫，裡面一排女生仰躺在床上，她們腿抬得高高的，每個人的腳都是髒髒的：「我喜歡這個想法，所以我讓她的腳也是髒的。」，可見兩人對於真實人物拍攝前都有大量的考究，也讓瑪格羅比從外表到內在的詮釋，都充滿了說服力！

▼《從前，有個好萊塢》影評—給好萊塢的情書你看懂幾分。

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從前有好萊塢, 李奧納多, 布萊德彼特, 昆汀塔倫提諾, 瑪格羅比, 星光好選喆

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