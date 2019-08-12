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BTS深夜宣布重要消息　「出道6年來第一次」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）日前結束海外巡迴，11日晚間在出席樂天家族演唱會後，罕見的於官網宣布將「展開出道以來第一次長期休假」，並承諾：「會以更帥氣的面貌回歸。」

▲▼防彈少年團迎來出道六年首次長假。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團迎來出道六年首次長假。（圖／翻攝自推特）

防彈少年團所屬的BIG HIT娛樂於11日深夜在官方Twitter正式宣佈：「防彈少年團將迎來出道以來的第一次長期休假，今天的樂天免稅店家族演唱舞台，是他們在休假前夕的最後一次官方活動。」並表示，BTS出道6年來不斷奔跑，幾乎沒有休息，「為了在未來能以音樂人和製作人的身份，展現初更好的面貌，因此安排了休息充電的時間。」

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▲防彈少年團公司大動作收購經紀公司。（圖／翻攝自防彈少年團臉書）

▲防彈少年團迎來出道六年首次長假。（圖／翻攝自推特）

BIG HIT娛樂也透露，雖然休假時間不算太長，但也是成員們也將回歸「平凡20歲青年」的日常時光，因此特別呼籲：「如果巧遇了成員，也請大家給予適當的空間，並尊重隱私，讓他們好好享受休假時光。」並承諾：「會以更帥氣的面貌回歸。」

▲▼防彈少年團《BTS WORLD》推出新章節。（圖／網石棒辣椒提供）

▲防彈少年團《BTS WORLD》推出新章節。（圖／網石棒辣椒提供）

防彈少年團將於10月11日首度前進沙烏地阿拉伯開唱，並於10月26日起在首爾奧林匹克主競技場，舉辦三天《BTS World Tour “Love Yourself： Speak Yourself”》安可終場，除此之外尚未有公佈的新行程。不過粉絲在這段期間也不會無聊，他們專屬的手機遊戲《BTS WORLD》日前首次更新，即日起遊戲加入全新章節，以及夏日限定活動同步推出。

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防彈少年團, BTS, V, 泰亨, 金泰亨, J-Hope, Jimin, Jin, Suga, 柾國, RM, BTS WORLD

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