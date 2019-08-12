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滴妹3年首破例「素顏上鏡」！　鼻頭爆痘「被近拍真實膚況」崩潰：超醜

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber滴妹和哥哥阿滴拍攝英文教學影片爆紅，2016年3月正式創立個人頻道，更是獲得廣大迴響，她10日透露自己向來堅決不素顏上鏡，但在最新上傳的影片中，她無奈地說：「到底為什麼會被騙到在素顏然後皮膚最差的狀況下拍這支片呢………？」

▲▼滴妹。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

▲▼滴妹破例素顏上鏡。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

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▲▼滴妹。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

畫面中，可以看到滴妹身穿黃色格紋襯衫，隨興放下及腰長髮，臉上毫無脂粉，真實膚色和膚質全在鏡頭前公開，「感覺每次兄妹挑戰被整到的都是我啦！」拍攝當天，她不但大素顏，鼻頭還剛好長痘痘，「摳了一下整個大破皮！」

▲▼滴妹。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

▲滴妹鼻頭爆痘摳到破皮。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

嘴上抱怨阿滴挑了最醜的時候拍片，滴妹最後仍乖乖以素顏走到鏡頭前，讓哥哥挑戰幫她化妝的任務，哥哥坦言她的膚況沒有太大瑕疵，純粹有黑眼圈及些微的膚色不均。

▲▼滴妹。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

▲▼滴妹的膚質基本上沒有太大瑕疵。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

▲▼滴妹。（圖／翻攝自YouTube／滴妹）

被問到平常是否有化妝習慣，滴妹坦言自己其實很懶，除非當天要拍片或跟朋友見面，否則她覺得長時間帶妝很累，但她本身也不敢直接素顏逛街，所以通常會戴上口罩，她笑說如果在外面看到她戴口罩的話，「不要認我！因為我很醜。」

▲▼滴妹平常有化妝的模樣。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

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