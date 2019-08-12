13歲李嫣爆2hrs花50萬！　「親出面亮真相」網幫腔：她就是有本錢

記者張筱涵／綜合報導

王菲女兒13歲李嫣曾在社群網站發文表示「叫我李十萬」，私下白富美的享受生活也跟著被爆料，像是和閨蜜一起血拼2小時就噴掉人民幣10萬元（約台幣50萬元）的傳聞就引起熱烈討論，終於在12日親自解釋事情的真相。

▲李嫣曾登雜誌封面。（圖／翻攝自微博／InStyle優家畫報）

李嫣天生患有唇顎裂，經歷多次手術在身心靈的磨擦成長之下，現在是站上伸展台自信走秀、登時尚雜誌封面的小網紅，而她近日將「李十萬」這個稱號由來解釋清楚，原來正是因為一直被傳自己2小時花掉人民幣10萬元（約台幣50萬元），才故意以反話方式回應。

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▲李嫣曾自拍說叫她李十萬。（圖／翻攝自微博）

曝光的對話截圖中，可以看見李嫣對於不實傳言毫無動搖、心情完全沒有受到影響：「之前有個新聞說我兩小時逛街花了十萬，然後我覺得這都有人信很好笑，就給自己起（取）了這個名字。」同時透露當初傳言一傳開，收到的私信可說是滿得快炸開。

▲李嫣澄清2小時花50萬元是假的。（圖／翻攝自傳媒電視君微博）

大陸網友看了都說李嫣小小年紀就有這麼高的EQ很棒，另外也表示「其實不管是真是假，就算真花了十萬也沒什麼毛病啊」、「她怎麼花錢也都是人家自己的事，而且也有這樣的資本，還是不要過多異議」、「感覺網友管得真的太寬了，我也是好尷尬」。