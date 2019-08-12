哲哲怒摔百萬獎牌…瑋瑋激動「掩面痛哭」！　黃氏兄弟開會吵架真相曝

記者劉宜庭／綜合報導

「黃氏兄弟」是由哥哥哲哲（黃雍哲）和弟弟瑋瑋（黃挺瑋）組成的YouTuber，主要是拍攝生活、實測、開箱等類型的影片，風格深受大票粉絲喜愛。近來兄弟倆頻道訂閱人數突破100萬人，在開箱百萬獎牌的同時，哲哲藉機惡整親弟，假裝生氣怒摔獎牌，不料瑋瑋情緒潰堤淚崩的反應，反而讓他嚇了一大跳！

▲「黃氏兄弟」哲哲為惡整瑋瑋，事前準備了假獎牌。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

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早在3個月前，哲哲就收到頻道突破100萬人的獎牌，不過為了給瑋瑋一個驚喜，他夥同工作人員事先藏了起來，還特地花費13000元訂製1：1大小的假獎牌。另外，由於弟弟平時開會時很愛睡覺，所以他趁著某次會議時，一看見對方打瞌睡，便藉故兇弟弟，最後按照計畫，上演「摔獎牌」的橋段，只不過摔的其實是假獎牌。

▲哲哲假裝生氣摔獎牌，瑋瑋嚇壞。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

被蒙在鼓裡的瑋瑋，看見哲哲突如其來的舉動，內心積累2年的壓力也隨之爆發，情緒潰堤淚喊：「你會不會太過分了啊…這頻道不是只有你一個人做的耶…你怎麼可以這樣子啊，我也有付出，我也很努力啊，你在大家面前還要這樣子幹什麼啊。」說到這，他忍不住掩面痛哭，委屈表示，「我也很辛苦啊…。」

▲瑋瑋委屈哭了。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

哲哲看見瑋瑋罕見淚崩，瞬間嚇傻，原先裝作生氣的態度也隨之放軟，並默默上前關心。面對哲哲拍肩安慰，瑋瑋一時之間仍未平復情緒，哭著將手抽回來，「幹嘛啦！」哲哲則感性安慰弟弟，「除了你還有誰有資格擁有他（獎牌），對不對？你那麼努力，你那麼用心。」同時，他還開玩笑說，獎牌摔壞再黏回去就好了。

▲哲哲反而被瑋瑋的反應嚇到。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

最後，瑋瑋看見哲哲拿出真正的獎牌，頓時發現自己被整，傻眼直呼：「我剛剛那很真性情欸。」哲哲則笑說，「你那個反應大到我現在有點尷尬，而且我現在有點流汗。」面對瑋瑋情緒潰堤的反應，他也坦言能夠理解，「累積2年多的壓力，而且其實我剛剛看他哭，現在突然有點想哭。」

▲瑋瑋發現被整。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

影片最後，瑋瑋不忘替哥澄清，表示哲哲怒摔獎牌的舉動，並非是對方平常的樣貌，「其實哲哲平常沒有暴怒成這樣，就是沒有到這麼失控，所以我其實真的是有點太意外，意外到不小心把我內心非常深處的一個壓力爆發出來了。」

▲瑋瑋雖然被整仍不忘護哥，澄清哲哲平時不會如此失控。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）