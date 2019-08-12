館長、連千毅輪砲吳宗憲　白冰冰跳出來「飛吻Ｘ2」當和事佬：愛你們哦！

記者蔡琛儀／台北報導

白冰冰推出新專輯，並和賀一航兒子曾治豪合唱主打歌《愛到底》，上架後成績不錯，今天舉辦慶功記者會，不過對於最近吳宗憲因為一句「網紅沒有素養、拿起機器直播就叫網紅」，接連被館長、直播主連千毅輪番砲轟，白冰冰自願跳出來當和事佬，「大家都有他的能量還有能力，不管在網路還是電視，一起來幫我們文化界做個努力，好不好？」她認為：「台灣這麼小，沒什麼事好吵，政治也在吵，這個也在吵，不必要。」

▲白冰冰和曾治豪舉辦新歌慶功。（圖／白冰冰提供）

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她也不忘打歌，「大家一起愛到底，館長也幫我《愛到底》打個歌吧，憲哥也跟冰冰姐唱個歌呀！」最後白冰冰做了個俏皮總結：「大家一起加油加油加油，愛你們喔！」語畢再放送兩個飛吻，盼能藉此平息紛爭。

▲館長和吳宗憲槓上。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

喜氣洋洋的慶功，白冰冰今天也穿上一席亮麗白紗，連曾治豪的阿嬤也到場，曾治豪當場保證，會代替已經過世的爸爸賀一航好好照顧家裡，讓阿嬤當場感動落淚，曾治豪也感性說：「我兩個月沒看到她這麼開心，她是興奮到發抖，阿嬤常說曾家未來靠你了，雖然聽起來有壓力，但也是她對我有信心。」

▲曾治豪阿嬤今天也來參加慶功。（圖／白冰冰提供）