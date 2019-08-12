張秀卿醉鬧余苑綺婚宴...李亞萍怒了　忍半年爆氣：像小丑又那麼肥！

記者林彥君／台北報導



李亞萍和兒子余祥銓上年代MUCH《MUCH金點秀》，李亞萍的余天的次女余苑綺今年1月補辦婚禮，場面聲勢浩大，張秀卿當天竟喝醉上台鬧場，搖搖擺擺又五音不全地唱完自己的代表作《辣妹駕到》，還狂喊王彩霞是肖查某，行為脫序又失控，李亞萍說：「我從她上台後一秒鐘都沒笑過。」

▲張秀卿跪下道歉。（圖／年代MUCH提供）

余祥銓調皮模仿李亞萍氣歪的表情，說自己在後面笑得半死，李亞萍則氣得大罵：「穿得跟小丑一樣，又那麼肥！」張秀卿趕緊說自己喝到斷片，隔天起床發現自己與余苑綺同登頭版，還以為是自己結婚。

李亞萍回憶有次和余天搭早上班機趕作秀，沒想到隔壁坐了一個醉漢，不斷推擠李亞萍，將她衣服都撞掉了，甚至還譙髒話，還酸李亞萍：「明星有什麼了不起？」李亞萍怒回：「你是不是沒看過恰查某，我今天秀也不做了，你也別給我下飛機。」

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▲余祥銓模仿媽媽生氣的表情。（圖／年代MUCH提供）

李亞萍當時氣到直接拽住對方衣領，一路往下拖，老公余天則在一旁用黑金剛大哥大手機敲醉漢的頭，李亞萍回憶當時仍十分氣憤，大罵對方人渣。連3人被帶上警車後她仍繼續猛打對方，但制伏醉漢的英勇事蹟也讓夫妻倆獲所有乘客喝采。節目13日晚間9點播出。

