孫可芳演「年輕版丁國琳」　《用九柑仔店》劇照曝光相似度89%！

記者李欣容／台北報導

孫可芳在新戲《用九柑仔店》中飾演丁國琳年輕時，她笑說自己沒有丁國琳火辣，唯一一次碰面就是定裝的時候，只能不斷偷看她，觀察她說話的方式。除此之外，她也首次挑戰激情床戲、生孩子，大嘆難度相當高。

▲孫可芳飾演丁國琳年輕時。（圖／三立提供）

華視、三立都會台、衛視中文台週五華劇《用九柑仔店》將於8月16日首播，演員陣容堅強，其中孫可芳更被網友形容是「可塑性很強」的女演員，這次她飾演年輕時的丁國琳，個性敢愛敢恨，是個嚮往愛的女人，未婚懷孕生下昭君（莫允雯 飾），男友一個換一個，一心想找到養她的金主。

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▲孫可芳和丁國琳相似程度頗高。（圖／三立提供）

孫可芳透露，當初看了劇本就被這角色吸引，但她從沒想過自己會演丁國琳的年輕時代，自覺與丁國琳落差很大，「我沒丁姐辣，個性也沒這麼活潑外放，加上角色很嗆辣，動不動就罵髒話，跟我個性完全不同。」她特別看了丁國琳上的節目，以及過去的戲劇片段，偷偷模仿她說話。

▲孫可芳劇中還要跳舞唱歌。（圖／三立提供）

這次在劇中她要唱歌、跳舞，還有激情床戲、生小孩等橋段，孫可芳認為生小孩最難，雖演過多部作品，但她自嘲是「愛情絕緣體」從沒拍過愛情戲，沒想到第一次就來這麼激烈的，第一次演愛情戲很好玩，下次希望有機會可以再完整演一次。」