Janet小產沒坐月子就上工！　容嘉曝黃立成床頭放「她」照片7年

記者李欣容／台北報導

Janet、黃鴻升、劉容嘉將在17Media第三屆直播金羽獎擔任典禮主持，紅毯則由大霈和吳建恆搭檔，他們今（12日）在記者會談到對直播看法，Janet認為直播也是一種抒發管道，容嘉更爆料，黃立成曾在Janet還沒出道時就看好她的發展，更將與她的合照放在床頭7年。

▲左起大霈、黃鴻升、Janet、容嘉 。（圖／17 Media提供）

Janet日前透露自己在2個月前流產，但身體無大礙，也沒有做小月子，喜歡工作的她仍將重心投入其中，期間也收到不少關心，她也藉此告訴有相同經驗的媽媽，「不要怪自己，不要覺得是自己的問題，慢慢來不要急。」

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▲黃鴻升站在大霈、Janet、容嘉旁邊身高差不多，直喊想偷顛腳。（圖／17 Media提供）

看似從沒合作過的4人，其實有著不少牽連，例如大霈曾演過黃鴻升的MV，容嘉還爆料，黃立成曾將與Janet初識時拍的合照放在床頭7年，眾人立刻瞪大雙眼，她趕緊解釋，那是在Janet還沒出道時和黃立成拍的，不知道為什麼被打掃阿姨放在床頭。

容嘉接著笑說，「過了好久我才偷偷把照片換成自己的。」而黃立成當時也和容嘉介紹過Janet，希望能幫她多留意工作機會，看現在Janet發展不錯，黃立成也不時會提及此事，自豪眼光相當不錯。