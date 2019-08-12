ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林哲熹自嘲抖M體質　被王家樑一拳擊暈「太陽穴變青色」

記者李欣容／台北報導

林哲熹憑《我們與惡的距離》應思聰一角爆紅，近來他在《遺失的1/2》飾演籃球天才，自嘲有「抖M」體質的他，在這檔戲中被封為撩妹高手，其中有場和王家樑的爭執戲，不小心被他的拳頭打中太陽穴，王家樑不好意思頻道歉。

▲▼ 林哲熹（左）《遺失》狂撩韓笙笙。 。（圖／WeTV提供）

▲林哲熹。（圖／WeTV提供）

林哲熹透露，該劇是在《與惡》殺青後兩天就進組拍攝，情緒還沒轉換過來，導演許富翔還靠過去拍拍他，提醒他還帶著上個角色的沈重，他這才轉換過來，融入後徹底玩瘋。

請繼續往下閱讀...

林哲熹在《遺失》被網封為花式撩妹高手，一場與韓笙笙關鍵感情戲，導演要求他自己寫台詞，沒想到寫著寫著自己竟然哽咽了起來，「我把對浪漫最美好想像都放在那場戲，寫完以後唸給經紀人聽，邊講邊掉淚，還被經紀人吐槽太噁心。」

▲▼ 林哲熹（左）《遺失》狂撩韓笙笙。 。（圖／WeTV提供）

▲林哲熹（右）狂撩韓笙笙。（圖／WeTV提供）

林哲熹自嘲自己有「抖M體質」，拍攝的每部戲都有武打或是精神疾病，受盡苦難，但經紀人卻發現只要劇中角色面臨考驗或是折磨，他在螢幕前的神情特別的對味又帥。

▲▼ 林哲熹（左）《遺失》狂撩韓笙笙。 。（圖／WeTV提供）

▲林哲熹劇中是撩妹高手。（圖／WeTV提供）

原以為這次終於可以不用受苦，沒想到在一場與王家梁的爭執戲中，不小心被王家樑打到，他笑說，「家梁哥塊頭比我大，我閃避不及，隔天醒來整個太陽穴都是青色。」王家梁當下也不斷跟他道歉，隔天還持續關心他的傷勢。《遺失的1/2》每週六晚上23點30分WeTV播出。

推薦閱讀

陳謙文酒醉誤把大牙當楊小黎　「一次吻兩個」羞喊：好像在3P

陳謙文酒醉誤把大牙當楊小黎　「一次吻兩個」羞喊：好像在3P

安俊朋摩鐵坐按摩椅好害羞！　撲倒陽靚瞬間：有曖昧感覺

安俊朋摩鐵坐按摩椅好害羞！　撲倒陽靚瞬間：有曖昧感覺

馬俊麟婚姻甜蜜成回憶？　命理師曝「手中紅線」緊牽她

馬俊麟婚姻甜蜜成回憶？　命理師曝「手中紅線」緊牽她

謝佳見躺她大腿甜蜜入睡　羞曝「姿勢喬不攏」

謝佳見躺她大腿甜蜜入睡　羞曝「姿勢喬不攏」

坤達展男友力公主抱落漆！　洪詩曝聽到OO兩聲：擔心他腰啊

坤達展男友力公主抱落漆！　洪詩曝聽到OO兩聲：擔心他腰啊

林哲熹擺脫悲情角色　《遺失》狂撩韓笙笙攝影師笑到手抖

林哲熹擺脫悲情角色　《遺失》狂撩韓笙笙攝影師笑到手抖

郭書瑤和唐寶寶相處感動哭　出道後防備心重「不敢主動交朋友」

郭書瑤和唐寶寶相處感動哭　出道後防備心重「不敢主動交朋友」

雷／郭雪芙自爆「一晚八百萬」和他睡　轉身挨巴掌網氣炸：瘋女人！

雷／郭雪芙自爆「一晚八百萬」和他睡　轉身挨巴掌網氣炸：瘋女人！

吳采臻170公分「體重不超過50KG」　曝「佛系減肥法」：鹹酥雞照吃！

吳采臻170公分「體重不超過50KG」　曝「佛系減肥法」：鹹酥雞照吃！

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林哲熹, 遺失的12, 王家樑

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. E罩杯女星被傳「出手狂買10間房」！　親揭背後真相：我不想沉默
  2. 打敗黑眼豆豆、菲董！本世紀點播冠軍竟是13年前這首歌
  3. 蜘蛛人「爆雷王」罪名洗白！漫威總裁公開「私下對話」曝內幕：他很棒
  4. 林哲熹自嘲抖M體質　被王家樑一拳擊暈「太陽穴變青色」
  5. 東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎
  6. 《玩很大》5周年第一次邀NONO！　老江湖玩GAME「一眼就破解」PTT讚爆
  7. 崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元
  8. 麥莉一個月前才讚「我男人性能力強」　爆離婚後女女激吻首發聲
  9. 蕾菈「上下狂晃」超兇半球掉出！　私下運動畫面曝光…網友全瘋了
  10. 想要我的寶藏嗎？網瘋上《ETtoday》搶神秘邀請函、擠進「海賊萬博會」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366