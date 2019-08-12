林哲熹自嘲抖M體質　被王家樑一拳擊暈「太陽穴變青色」

記者李欣容／台北報導

林哲熹憑《我們與惡的距離》應思聰一角爆紅，近來他在《遺失的1/2》飾演籃球天才，自嘲有「抖M」體質的他，在這檔戲中被封為撩妹高手，其中有場和王家樑的爭執戲，不小心被他的拳頭打中太陽穴，王家樑不好意思頻道歉。

▲林哲熹。（圖／WeTV提供）

林哲熹透露，該劇是在《與惡》殺青後兩天就進組拍攝，情緒還沒轉換過來，導演許富翔還靠過去拍拍他，提醒他還帶著上個角色的沈重，他這才轉換過來，融入後徹底玩瘋。

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林哲熹在《遺失》被網封為花式撩妹高手，一場與韓笙笙關鍵感情戲，導演要求他自己寫台詞，沒想到寫著寫著自己竟然哽咽了起來，「我把對浪漫最美好想像都放在那場戲，寫完以後唸給經紀人聽，邊講邊掉淚，還被經紀人吐槽太噁心。」

▲林哲熹（右）狂撩韓笙笙。（圖／WeTV提供）

林哲熹自嘲自己有「抖M體質」，拍攝的每部戲都有武打或是精神疾病，受盡苦難，但經紀人卻發現只要劇中角色面臨考驗或是折磨，他在螢幕前的神情特別的對味又帥。

▲林哲熹劇中是撩妹高手。（圖／WeTV提供）

原以為這次終於可以不用受苦，沒想到在一場與王家梁的爭執戲中，不小心被王家樑打到，他笑說，「家梁哥塊頭比我大，我閃避不及，隔天醒來整個太陽穴都是青色。」王家梁當下也不斷跟他道歉，隔天還持續關心他的傷勢。《遺失的1/2》每週六晚上23點30分WeTV播出。