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東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

記者潘慧中／綜合報導

陳香菱（Mandi）擁有36H好身材，在網路上享有超高人氣，被封為「台中李毓芬」！她不但外型火辣亮麗，近來更升格麵包店店長，在台北東區掀起一陣熱潮，她11日現身親自服務民眾，超深V性感裝扮讓網友狂噴鼻血：「有缺員工嗎？」

▲▼陳香菱。（圖／翻攝自Instagram／chenxiangling1）

▲▼陳香菱。（圖／翻攝自Instagram／chenxiangling1）

▲▼陳香菱。（圖／翻攝自Instagram／chenxiangling1）

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▲陳香菱升格當麵包店店長。（圖／翻攝自Instagram／chenxiangling1）

照片中，可以看到陳香菱身穿素黑連身褲裝，相當映襯她的白皙肌膚，胸前放大絕開深V的剪裁，幾乎掉出3分之2半球，渾圓胸型全被看光，彎腰夾麵包、結帳遞上商品時，I字豪溝都被拍了下來。

▲▼陳香菱。（圖／翻攝自Instagram／chenxiangling1）

▲▼陳香菱請來一日店長「小優」一起賣麵包。（圖／翻攝自Instagram／chenxiangling1）

▲▼陳香菱。（圖／翻攝自Instagram／chenxiangling1）

一系列辣照上傳後，立刻引來不少男網友激動直呼：「目光都不在麵包怎麼辦」、「超正老闆娘」、「求店長親自外送！」看到有粉絲只注意到她的胸前春光，她則自信笑說：「你是正常的男人。」

事實上，陳香菱自3年前開始接觸外拍，一開始是收到攝影師的邀約私訊，原先穿搭鮮少走性感風的她，當時看見攝影師準備的比基尼等火辣衣服，心中覺得很新鮮，於是隨手自拍上傳到社群網站，沒想到意外因此爆紅，攝影工作邀約也開始如雪花般飛來。

▲▼陳香菱。（圖／翻攝自Instagram／chenxiangling1）

▲陳香菱擁有H級豪胸。（圖／翻攝自Instagram／chenxiangling1）

如今，陳香菱在臉書擁有24萬以上的粉絲，卻也同時承擔著外界的輿論壓力，面對酸民批評「這麼愛露，是不是很不檢點」，她坦言起初很不解為何會被攻擊成這樣，如今已較能坦然面對，甚至還會開網友玩笑，以幽默方式應對。

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陳香菱, Mandi, 台中李毓芬

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