ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蜘蛛人「爆雷王」罪名洗白！漫威總裁公開「私下對話」曝內幕：他很棒

記者洪文／綜合報導

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）受網友封為「漫威爆雷王」，許多網友以抓包他不小心劇透為樂，從中發現許多未公開的亮點，事後證明，可能只是宣傳手段之一。漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）如今正式為他洗白罪名，「湯姆很棒，保守很多秘密！」

▲湯姆霍蘭德主演的《蜘蛛人：離家日》即將上映（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱SpiderManMovie）

▲《蜘蛛人：離家日》是影史最賣座的《蜘蛛人》電影，湯姆霍蘭德走紅全球。（圖／翻攝自Facebook／SpiderManMovie）

請繼續往下閱讀...

漫威總裁凱文費吉向外媒《帝國雜誌》坦言，湯姆霍蘭德很會保守秘密，可能跟大家想的不太一樣，「真相是湯姆很棒，而且保守很多秘密。大概報導了200萬次吧，老是說他嘴巴管不住秘密，他就會跑來告訴我：『你知道的，我保守了很多秘密⋯。』我告訴他：『我知道，而且現在變成一個話題了，一個有趣的話題，所以就讓它去吧！』從此之後，他開始爆一些無關緊要的料（來製造話題）。」

▲▼《蜘蛛人：返校日》續集片名疑似曝光 。（圖／翻攝自湯姆霍蘭德Instagram）

▲湯姆霍蘭德2018年6月在Instagram洩漏《蜘蛛人：離家日》副標題，疑似是「官方故意爆雷」的宣傳操作 。（圖／翻攝自湯姆霍蘭德Instagram）

事實上，《蜘蛛人：離家日》涉及《復仇者聯盟4：終局之戰》嚴重劇透，作為男主角的「蜘蛛人」湯姆霍蘭德2016年已經知道「鋼鐵人死亡」的驚人結局，不過他只有告訴身邊的朋友例如「MJ」贊達亞以及「涅德」雅各布貝塔隆而已，並未在任何公開場合說出去。直到《蜘蛛人：離家日》正式預告一出來，大家才發現原來他早就知道了，從前的「爆雷王」如今可是保密到家。

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／翻攝自Youtube／Sony Pictures 索尼影業）

▲「爆雷王」湯姆霍蘭德在《蜘蛛人：離家日》預告一開始現身，提醒觀眾即將爆雷。（圖／翻攝自Youtube／Sony Pictures 索尼影業）

《蜘蛛人：離家日》上映至今1個多月，全球票房10.9萬美金，不只在漫威電影宇宙名列第9名，更是史上全球最賣座的《蜘蛛人》電影，其最終全球票房預估超越《007：空降危機》11.08萬美金，成為索尼影業史上全球票房最賣座電影。

推薦閱讀

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」

葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」

雪莉原來不是鬼！《德魯納》登場就搶走呂珍九...IU吃醋了

雪莉原來不是鬼！《德魯納》登場就搶走呂珍九...IU吃醋了

19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

漫威, 蜘蛛人, 蜘蛛人：離家日, 湯姆霍蘭德, 凱文費吉

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. E罩杯女星被傳「出手狂買10間房」！　親揭背後真相：我不想沉默
  2. 打敗黑眼豆豆、菲董！本世紀點播冠軍竟是13年前這首歌
  3. 蜘蛛人「爆雷王」罪名洗白！漫威總裁公開「私下對話」曝內幕：他很棒
  4. 林哲熹自嘲抖M體質　被王家樑一拳擊暈「太陽穴變青色」
  5. 東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎
  6. 《玩很大》5周年第一次邀NONO！　老江湖玩GAME「一眼就破解」PTT讚爆
  7. 崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元
  8. 麥莉一個月前才讚「我男人性能力強」　爆離婚後女女激吻首發聲
  9. 蕾菈「上下狂晃」超兇半球掉出！　私下運動畫面曝光…網友全瘋了
  10. 想要我的寶藏嗎？網瘋上《ETtoday》搶神秘邀請函、擠進「海賊萬博會」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366