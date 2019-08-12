蜘蛛人「爆雷王」罪名洗白！漫威總裁公開「私下對話」曝內幕：他很棒

記者洪文／綜合報導

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）受網友封為「漫威爆雷王」，許多網友以抓包他不小心劇透為樂，從中發現許多未公開的亮點，事後證明，可能只是宣傳手段之一。漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）如今正式為他洗白罪名，「湯姆很棒，保守很多秘密！」

▲《蜘蛛人：離家日》是影史最賣座的《蜘蛛人》電影，湯姆霍蘭德走紅全球。（圖／翻攝自Facebook／SpiderManMovie）



請繼續往下閱讀...

漫威總裁凱文費吉向外媒《帝國雜誌》坦言，湯姆霍蘭德很會保守秘密，可能跟大家想的不太一樣，「真相是湯姆很棒，而且保守很多秘密。大概報導了200萬次吧，老是說他嘴巴管不住秘密，他就會跑來告訴我：『你知道的，我保守了很多秘密⋯。』我告訴他：『我知道，而且現在變成一個話題了，一個有趣的話題，所以就讓它去吧！』從此之後，他開始爆一些無關緊要的料（來製造話題）。」

▲湯姆霍蘭德2018年6月在Instagram洩漏《蜘蛛人：離家日》副標題，疑似是「官方故意爆雷」的宣傳操作 。（圖／翻攝自湯姆霍蘭德Instagram）



事實上，《蜘蛛人：離家日》涉及《復仇者聯盟4：終局之戰》嚴重劇透，作為男主角的「蜘蛛人」湯姆霍蘭德2016年已經知道「鋼鐵人死亡」的驚人結局，不過他只有告訴身邊的朋友例如「MJ」贊達亞以及「涅德」雅各布貝塔隆而已，並未在任何公開場合說出去。直到《蜘蛛人：離家日》正式預告一出來，大家才發現原來他早就知道了，從前的「爆雷王」如今可是保密到家。

▲「爆雷王」湯姆霍蘭德在《蜘蛛人：離家日》預告一開始現身，提醒觀眾即將爆雷。（圖／翻攝自Youtube／Sony Pictures 索尼影業）



《蜘蛛人：離家日》上映至今1個多月，全球票房10.9萬美金，不只在漫威電影宇宙名列第9名，更是史上全球最賣座的《蜘蛛人》電影，其最終全球票房預估超越《007：空降危機》11.08萬美金，成為索尼影業史上全球票房最賣座電影。