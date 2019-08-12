記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星柳岩擁有傲人E罩杯上圍，從主播轉行進演藝圈後表現亮眼，跨足戲劇、電影、唱片，行程滿檔的她，近來在助理的陪同下，現身湖南衡陽市政務中心，卻因而被傳出「一口氣買10套房」，對此，她本人無奈做出回應了。

請繼續往下閱讀...

▲柳岩同時擁有甜美外型及E罩杯魔鬼身材。（圖／翻攝自微博／柳岩）



柳岩9日被拍到和助理現身湖南，前往衡陽市政務中心，當時她穿著膚色上衣搭配長裙，背著雙肩背包，待心等待工作人員幫忙處理業務，期間還大方接受合照要求。然而，據陸媒報導，有爆料者稱她在幫家裡辦理稅務類業務，還傳出一口氣買了10套房，消息在陸網傳開，也在微博上掀起討論。

面對消息如雪球般越滾越大，柳岩10日中午透過微博發出聲明，親自闢謠，「為家人辦理稅務類業務為真，買房為假。」此外，她得知當時合照，被房產銷售人員藉機PO在朋友圈亂編文，她忍不住嘆，「房子是用來住的，不是用來炒的。」同時也不忘回擊表示，「造勢也要懂基本的限購原則。」

▲柳岩否認一口氣買10間房。（圖／翻攝自微博／柳岩）



文末，柳岩無奈表示，「我接受被消費或被誤讀，但今天這個話題我不想沉默。」親自揭發真相，也直接澄清買房謠言。女星葉璇見狀，也留言分享自身類似的受害經驗，「他們一直這樣啊，上次我去一個樓盤取景拍戲，被他們廣發朋友圈說成是去買房。」

▲葉璇留言。（圖／翻攝自微博／柳岩）