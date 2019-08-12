ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

柳岩被傳「出手狂買10間房」！　親揭背後真相：我不想沉默

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星柳岩擁有傲人E罩杯上圍，從主播轉行進演藝圈後表現亮眼，跨足戲劇、電影、唱片，行程滿檔的她，近來在助理的陪同下，現身湖南衡陽市政務中心，卻因而被傳出「一口氣買10套房」，對此，她本人無奈做出回應了。

▲柳岩同時擁有甜美外型及E罩杯魔鬼身材。（圖／翻攝自微博／柳岩）

▲柳岩同時擁有甜美外型及E罩杯魔鬼身材。（圖／翻攝自微博／柳岩）

▲柳岩同時擁有甜美外型及E罩杯魔鬼身材。（圖／翻攝自微博／柳岩）

請繼續往下閱讀...

▲柳岩同時擁有甜美外型及E罩杯魔鬼身材。（圖／翻攝自微博／柳岩）

柳岩9日被拍到和助理現身湖南，前往衡陽市政務中心，當時她穿著膚色上衣搭配長裙，背著雙肩背包，待心等待工作人員幫忙處理業務，期間還大方接受合照要求。然而，據陸媒報導，有爆料者稱她在幫家裡辦理稅務類業務，還傳出一口氣買了10套房，消息在陸網傳開，也在微博上掀起討論。

面對消息如雪球般越滾越大，柳岩10日中午透過微博發出聲明，親自闢謠，「為家人辦理稅務類業務為真，買房為假。」此外，她得知當時合照，被房產銷售人員藉機PO在朋友圈亂編文，她忍不住嘆，「房子是用來住的，不是用來炒的。」同時也不忘回擊表示，「造勢也要懂基本的限購原則。」

▲柳岩否認一口氣買10間房。（圖／翻攝自微博／柳岩）

▲柳岩否認一口氣買10間房。（圖／翻攝自微博／柳岩）

文末，柳岩無奈表示，「我接受被消費或被誤讀，但今天這個話題我不想沉默。」親自揭發真相，也直接澄清買房謠言。女星葉璇見狀，也留言分享自身類似的受害經驗，「他們一直這樣啊，上次我去一個樓盤取景拍戲，被他們廣發朋友圈說成是去買房。」

▲柳岩否認一口氣買10間房。（圖／翻攝自微博／柳岩）

▲葉璇留言。（圖／翻攝自微博／柳岩）

推薦閱讀

E罩杯女星「真實無P身材現形」！　路人鏡頭一拍…下半身畫面成亮點

E罩杯女星「真實無P身材現形」！　路人鏡頭一拍…下半身畫面成亮點

男友4個月前才求婚甩偷吃　「陸第一美胸」女星深夜突宣告分手！

男友4個月前才求婚甩偷吃　「陸第一美胸」女星深夜突宣告分手！

港警地鐵站內「發射催淚彈」　楊雅喆痛批：有在考慮人民死活嗎

港警地鐵站內「發射催淚彈」　楊雅喆痛批：有在考慮人民死活嗎

「台劇女星」認愛195cm籃球星二代！　見過雙方家長：朝結婚前進

「台劇女星」認愛195cm籃球星二代！　見過雙方家長：朝結婚前進

《爸爸》多多暴風抽高「超過176cm爸肩膀」！　現身機場親民甜笑

《爸爸》多多暴風抽高「超過176cm爸肩膀」！　現身機場親民甜笑

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

蔡瑞雪長灘島「罕見解放事業線」！　往下一看…不科學身材驚呆網

蔡瑞雪長灘島「罕見解放事業線」！　往下一看…不科學身材驚呆網

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」！　店員視角超邪惡…網友全瘋了

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」！　店員視角超邪惡…網友全瘋了

曾之喬同框「大1歲空服員親姊」！　高顏值全家福…網驚呆：一家神基因

曾之喬同框「大1歲空服員親姊」！　高顏值全家福…網驚呆：一家神基因

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

柳岩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. E罩杯女星被傳「出手狂買10間房」！　親揭背後真相：我不想沉默
  2. 打敗黑眼豆豆、菲董！本世紀點播冠軍竟是13年前這首歌
  3. 蜘蛛人「爆雷王」罪名洗白！漫威總裁公開「私下對話」曝內幕：他很棒
  4. 林哲熹自嘲抖M體質　被王家樑一拳擊暈「太陽穴變青色」
  5. 東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎
  6. 《玩很大》5周年第一次邀NONO！　老江湖玩GAME「一眼就破解」PTT讚爆
  7. 崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元
  8. 麥莉一個月前才讚「我男人性能力強」　爆離婚後女女激吻首發聲
  9. 蕾菈「上下狂晃」超兇半球掉出！　私下運動畫面曝光…網友全瘋了
  10. 想要我的寶藏嗎？網瘋上《ETtoday》搶神秘邀請函、擠進「海賊萬博會」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366