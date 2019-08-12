《玩很大》5周年第一次邀NONO！　老江湖玩GAME「一眼就破解」PTT讚爆

記者張筱涵／綜合報導

知名節目《綜藝玩很大》開播至今已經長達5年時間，每週播出內容都是觀眾熱烈討論的話題，尤其在PTT更常討論到「爆」版。而在11日播出的五週年特輯中，首次邀請到搞笑藝人NONO擔任來賓，機智表現和憲哥（吳宗憲）的默契讓大家看得超HIGH！

▲《綜藝玩很大》五週年。（圖／翻攝自綜藝玩很大 Mr.Playe YouTube）

《綜藝玩很大》11日播出五週年特輯，這次跟以往不同邀請到10個曾在節目中做過帶給人印象深刻之舉的藝人進行個人戰，最高分的人可以獲得超大好禮，這也讓黃鴻升、NONO、竇智孔、千田愛紗、惟毅、郭源元、黃沐妍、陳明珠、凱莉、綠茶都超賣力。

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而這不是唯一看點，NONO這次上節目竟然是第一次！不只觀眾驚訝，就連節目組也興奮表示「NONO來玩，就是好笑」，尤其憲哥有許多哏都只有NONO接得住，讓粉絲也忍不住敲碗求節目組讓康康也來上。

▲NONO看一眼源元的動作就猜到指令。（圖／翻攝自綜藝玩很大 Mr.Playe YouTube）

該集最後一個比賽「做出頭上指定任務即被淘汰」時，NONO只是看一下他人動作和引誘方式就秒猜出自己的指定動作。觀眾也紛紛讚嘆「薑果然還是老的辣」、「NONO直接猜到指令超強」、「辦個人賽是來保送男NO的吧」、「NO老江湖，真的厲害」。

▲網友反應。（圖／翻攝自TW_ENTERTAIN PTT）

▼NONO來玩，就是好笑！玩很大史上首度個人賽，超殘忍、超拼命！誰能搶奪五週年特別企劃的門票呢？綜藝玩很大 X Up直播【第一百三十一回 臺灣宜蘭(上集)】20190810【第261集完整版】（影片／取自綜藝玩很大 Mr.Playe YouTube，如遭刪除請見諒）